Захарова рассказала о популярности фестиваля "Китайский Новый год" в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фестиваль "Китайский Новый год" в Москве с каждым годом становится все популярнее у жителей и гостей столицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Китайский Новый год (или Новый год по восточному календарю) по традиции отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Празднования длятся 15 дней. В 2026 году первый день китайского Нового года выпадает на 17 февраля. В понедельник в Москве открылся тематический фестиваль, посвященный празднованию китайского Нового года.
"В третий раз проходит фестиваль в Москве и в третий раз он будет не просто успешным, но каждый раз мы видим все большее количество людей, которые приезжают из Москвы, из российских регионов, из-за рубежа в Москву посмотреть на это чудо", - сказала Захарова на церемонии открытия фестиваля.
Она отметила, что программа фестиваля с каждым годом становится все разнообразнее, "с каждым разом удивляет" жителей и гостей столицы.
