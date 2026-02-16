Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о популярности фестиваля "Китайский Новый год" в Москве - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 16.02.2026 (обновлено: 20:28 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/zaharova-2074793201.html
Захарова рассказала о популярности фестиваля "Китайский Новый год" в Москве
Захарова рассказала о популярности фестиваля "Китайский Новый год" в Москве - РИА Новости, 16.02.2026
Захарова рассказала о популярности фестиваля "Китайский Новый год" в Москве
Фестиваль "Китайский Новый год" в Москве с каждым годом становится все популярнее у жителей и гостей столицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:36:00+03:00
2026-02-16T20:28:00+03:00
москва
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072183732.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мария захарова
Москва, Россия, Мария Захарова
Захарова рассказала о популярности фестиваля "Китайский Новый год" в Москве

Захарова: фестиваль "Китайский Новый год" в Москве становится все популярнее

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фестиваль "Китайский Новый год" в Москве с каждым годом становится все популярнее у жителей и гостей столицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Китайский Новый год (или Новый год по восточному календарю) по традиции отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Празднования длятся 15 дней. В 2026 году первый день китайского Нового года выпадает на 17 февраля. В понедельник в Москве открылся тематический фестиваль, посвященный празднованию китайского Нового года.
"В третий раз проходит фестиваль в Москве и в третий раз он будет не просто успешным, но каждый раз мы видим все большее количество людей, которые приезжают из Москвы, из российских регионов, из-за рубежа в Москву посмотреть на это чудо", - сказала Захарова на церемонии открытия фестиваля.
Она отметила, что программа фестиваля с каждым годом становится все разнообразнее, "с каждым разом удивляет" жителей и гостей столицы.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин рассказал, как в России отмечают китайский Новый год
4 февраля, 13:36
 
МоскваРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала