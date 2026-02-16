Захарова прокомментировала заявление Запада о Навальном*

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявление Запада об Алексее Навальном* является попыткой отвлечь общественное внимание от файлов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, "зажевать" их.
"Это заявление нужно было по двум причинам. Первое: для того, чтобы перебить информационную повестку, которая была с точки зрения западников буквально изгажена публикацией файлов Эпштейна. Масштаб и реакция, и влияние, которое они произвели на весь мир; я сейчас хочу сказать, что не на политологическое сообщество, не на журналистов, не на тех людей, которые так или иначе там были отмечены, а на весь мир, он сопоставим какому-нибудь всемирному потопу. Нужно было нечто, что могло бы хоть как-то направить внимание международного сообщества по другому следу. Тема Навального* разогрета западниками донельзя. Тема отравления ими прокачивалась на протяжении многих лет... Поэтому, чтобы зажевать файлы Эпштейна, они вбрасывают эту тему", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
Вторая причина, по которой западные страны сделали заявление о Навальном*, по мнению Захаровой, связано с тем, что Мюнхенская конференция "вся была посвящена якобы агрессии России", поэтому нужен был какой-то знак, "спусковая кнопка, что-то запевальное", чтобы начать дискуссии о том, что РФ "может напасть".
Алексея Навального* 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального* якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным* заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального*, вернувшегося в РФ, виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии - уже особого режима. Впоследствии Навального* перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он умер 16 февраля, медики пытались его реанимировать более получаса. По данным источника RT, предварительно, у Навального* оторвался тромб, окончательно причины смерти устанавливаются, СУСК по Ямало-Ненецкому округу сообщало об организации процессуальной проверки.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.