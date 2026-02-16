Ювелир-оружейник из Дагестана рассказал, как он и его кот стали знаменитыми

МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Ювелир-оружейник из Дагестана Дауд Куртаев, ставший со своим котом-помощником звездой соцсетей, рассказал РИА Новости, что снимал видео с питомцем для себя и не ждал популярности.

Куртаев родом из села Кубачи, известного как аул мастеров. Называет себя потомственным оружейником-ювелиром, ведь этим ремеслом в его семье занимались не менее пяти поколений. В июле прошлого года ночью мужчина увидел посреди дороги одинокого котенка и забрал его себе. Рыжий получил имя Закарья.

"Кот всегда стабильно со мной рядом, так как мастерская и место жительства находятся через стенку. Рука об руку работаем", - говорит мастер.

Оружейник трудится в Махачкале и ведет блог, в котором показывает процесс своей работы. И в последние месяцы именно Закарья - главный герой его видеороликов. Пушистый помощник стал полноценным участником творческого процесса: он не отходит от хозяина и чутко следит за работой мастера. Видео с четвероногим ассистентом набирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров.

"Ожидал ли я, что видео наберут такую популярность? Нет. Снимал для себя, но сейчас уже решил чаще делать контент и выкладывать в социальные сети. Закарья подтолкнул меня активнее вести блог", - делится Куртаев.