Рейтинг@Mail.ru
Ювелир-оружейник из Дагестана рассказал, как он и его кот стали знаменитыми - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/yuvelir-2074811508.html
Ювелир-оружейник из Дагестана рассказал, как он и его кот стали знаменитыми
Ювелир-оружейник из Дагестана рассказал, как он и его кот стали знаменитыми - РИА Новости, 16.02.2026
Ювелир-оружейник из Дагестана рассказал, как он и его кот стали знаменитыми
Ювелир-оружейник из Дагестана Дауд Куртаев, ставший со своим котом-помощником звездой соцсетей, рассказал РИА Новости, что снимал видео с питомцем для себя и не РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:58:00+03:00
2026-02-16T21:58:00+03:00
республика дагестан
махачкала
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778784005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45e99a4f3b6bcbfebc2529ae4e5b356a.jpg
https://ria.ru/20260215/kot-2074509034.html
республика дагестан
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778784005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59b7b14af770265922ba8956e414c870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, махачкала, россия
Республика Дагестан, Махачкала, Россия
Ювелир-оружейник из Дагестана рассказал, как он и его кот стали знаменитыми

Дагестанский ювелир Куртаев рассказал, что снимал видео с котом для себя

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЮвелирные украшения
Ювелирные украшения - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ювелирные украшения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Ювелир-оружейник из Дагестана Дауд Куртаев, ставший со своим котом-помощником звездой соцсетей, рассказал РИА Новости, что снимал видео с питомцем для себя и не ждал популярности.
Куртаев родом из села Кубачи, известного как аул мастеров. Называет себя потомственным оружейником-ювелиром, ведь этим ремеслом в его семье занимались не менее пяти поколений. В июле прошлого года ночью мужчина увидел посреди дороги одинокого котенка и забрал его себе. Рыжий получил имя Закарья.
"Кот всегда стабильно со мной рядом, так как мастерская и место жительства находятся через стенку. Рука об руку работаем", - говорит мастер.
Оружейник трудится в Махачкале и ведет блог, в котором показывает процесс своей работы. И в последние месяцы именно Закарья - главный герой его видеороликов. Пушистый помощник стал полноценным участником творческого процесса: он не отходит от хозяина и чутко следит за работой мастера. Видео с четвероногим ассистентом набирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров.
"Ожидал ли я, что видео наберут такую популярность? Нет. Снимал для себя, но сейчас уже решил чаще делать контент и выкладывать в социальные сети. Закарья подтолкнул меня активнее вести блог", - делится Куртаев.
По его словам, самое популярное видео на сегодня набрало 13 миллионов просмотров и 1,8 миллионов лайков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Самый красивый кот в мире привык к выставкам, рассказала его хозяйка
15 февраля, 14:09
 
Республика ДагестанМахачкалаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала