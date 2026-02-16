Рейтинг@Mail.ru
Калинская поднялась на пять строчек в рейтинге WTA
Теннис
 
08:03 16.02.2026
Калинская поднялась на пять строчек в рейтинге WTA
Россиянка Анна Калинская поднялась с 28-й на 23-ю строчку строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская поднялась с 28-й на 23-ю строчку строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На завершившейся неделе Калинская смогла дойти до четвертьфинала турнира категории WTA 1000 в Дохе, в котором уступила посеянной под 14-м номером чешке Каролине Муховой.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
12 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Каролина Мухова
2 : 06:36:4
Анна Калинская
Календарь Турнирная таблица История встреч
Первой ракеткой России осталась Мирра Андреева, которая располагается на седьмой позиции в рейтинге. Екатерина Александрова, уступившая во втором круге турнира в Дохе Елене Остапенко из Латвии, покинула десятку рейтинга, переместившись на 12-ю строчку.
Первой ракеткой мира осталась Арина Соболенко, второй идет Ига Швёнтек из Польши, третьей - казахстанка Елена Рыбакина.
Рейтинг WTA, версия от 16 февраля:
