Калинская поднялась на пять строчек в рейтинге WTA

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская поднялась с 28-й на 23-ю строчку строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На завершившейся неделе Калинская смогла дойти до четвертьфинала турнира категории WTA 1000 в Дохе, в котором уступила посеянной под 14-м номером чешке Каролине Муховой.
Qatar Total Open
12 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Первой ракеткой России осталась Мирра Андреева, которая располагается на седьмой позиции в рейтинге. Екатерина Александрова, уступившая во втором круге турнира в Дохе Елене Остапенко из Латвии, покинула десятку рейтинга, переместившись на 12-ю строчку.
Первой ракеткой мира осталась Арина Соболенко, второй идет Ига Швёнтек из Польши, третьей - казахстанка Елена Рыбакина.
Рейтинг WTA, версия от 16 февраля:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10870 очков;
- 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 7803;
- 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 7523;
- 4 (5). Кори Гауфф (США) - 6423;
- 5 (6). Джессика Пегула (США) - 5888;
- 6 (4). Аманда Анисимова (США) - 5690;
- 7 (7). Мирра Андреева (Россия) - 4786;
- 8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4157;
- 9 (9). Элина Свитолина (Украина) - 3260;
- 10 (13). Виктория Мбоко (Канада) - 3246...
- 12 (10). Екатерина Александрова (Россия) - 2918...
- 18 (17). Людмила Самсонова (Россия) - 2105...
- 21 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1953...
- 23 (28). Анна Калинская (Россия) - 1780...
- 49 (43). Вероника Кудерметова (Россия) - 1184...
- 74 (75). Оксана Селехметьева (Россия) - 878...
- 83 (83). Анна Блинкова (Россия) - 848.