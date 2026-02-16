https://ria.ru/20260216/ukraina-2074799634.html
"Это афера". На Западе раскрыли план Ротшильдов по Украине
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Евросоюз тормозит урегулирование конфликта на Украине из-за угрозы финансового коллапса, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала
подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.
«
"Эта афера необходима для Европы
, потому что Ротшильды
несут ответственность за всех своих главных советников в министерстве финансов в Киеве
и отвечают за все долги Украины
, которые составляют более 200 миллиардов долларов и находятся в основном в Европе", — сказал он.
По словам дипломата, если после заключения мирного договора власть на Украине изменится, а долги будут аннулированы, произойдет финансовый коллапс.
«
"За всем этим стоит европейский долг. Я имею в виду, буквально сотни миллиардов долларов долга в украинских облигациях, а также в гарантиях, которые они предоставили МВФ
и Всемирному банку
от имени своих кредитов Украине", — добавил Крук.
В ответ на его заявление Дэвис
отметил, что это не геополитика и не стратегия победы в войне, а финансовая ловушка, увековечивающая продолжающуюся медленную военную победу России
.
В октябре прошлого года МВФ опубликовал прогноз, согласно которому в 2026 году украинский госдолг вырастет до 110,4 процента. Кроме того, рост потребительских цен по итогам года ускорится вдвое — с 6,5 до 12,6 процента.
В 2024-м страна столкнулась с рекордным дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов и продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров. При этом глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей полагает, что со временем международная помощь будет уменьшаться, а выделение новых пакетов проходит в западных странах после длительных дискуссий.
Владимир Зеленский
жаловался на отсутствие денег для производства собственных вооружений и слишком медленную помощь с Запада. А глава Минфина Сергей Марченко
заявлял, что в ближайшие 30 лет Украина возвращать долги не будет.