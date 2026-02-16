МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Евросоюз тормозит урегулирование конфликта на Украине из-за угрозы финансового коллапса, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире Евросоюз тормозит урегулирование конфликта на Украине из-за угрозы финансового коллапса, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.

« "Эта афера необходима для Европы , потому что Ротшильды несут ответственность за всех своих главных советников в министерстве финансов в Киеве и отвечают за все долги Украины , которые составляют более 200 миллиардов долларов и находятся в основном в Европе", — сказал он.

По словам дипломата, если после заключения мирного договора власть на Украине изменится, а долги будут аннулированы, произойдет финансовый коллапс.

« "За всем этим стоит европейский долг. Я имею в виду, буквально сотни миллиардов долларов долга в украинских облигациях, а также в гарантиях, которые они предоставили МВФ Всемирному банку от имени своих кредитов Украине", — добавил Крук.

В ответ на его заявление Дэвис отметил, что это не геополитика и не стратегия победы в войне, а финансовая ловушка, увековечивающая продолжающуюся медленную военную победу России

В октябре прошлого года МВФ опубликовал прогноз, согласно которому в 2026 году украинский госдолг вырастет до 110,4 процента. Кроме того, рост потребительских цен по итогам года ускорится вдвое — с 6,5 до 12,6 процента.

В 2024-м страна столкнулась с рекордным дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов и продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров. При этом глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей полагает, что со временем международная помощь будет уменьшаться, а выделение новых пакетов проходит в западных странах после длительных дискуссий.