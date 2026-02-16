Рейтинг@Mail.ru
"Это афера". На Западе раскрыли план Ротшильдов по Украине
20:27 16.02.2026 (обновлено: 22:49 16.02.2026)
"Это афера". На Западе раскрыли план Ротшильдов по Украине
"Это афера". На Западе раскрыли план Ротшильдов по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
"Это афера". На Западе раскрыли план Ротшильдов по Украине
Евросоюз тормозит урегулирование конфликта на Украине из-за угрозы финансового коллапса, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире... РИА Новости, 16.02.2026
украина
европа
киев
в мире, украина, европа, киев, ротшильды, дэниел дэвис, владимир зеленский, мвф, всемирный банк
В мире, Украина, Европа, Киев, Ротшильды, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский, МВФ, Всемирный банк
"Это афера". На Западе раскрыли план Ротшильдов по Украине

Крук: ЕС препятствует миру на Украине из-за угрозы финансового коллапса

© REUTERS / Denis BalibouseЧастный банк Эдмона де Ротшильда в Швейцарии
Частный банк Эдмона де Ротшильда в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Частный банк Эдмона де Ротшильда в Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Евросоюз тормозит урегулирование конфликта на Украине из-за угрозы финансового коллапса, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.
«
"Эта афера необходима для Европы, потому что Ротшильды несут ответственность за всех своих главных советников в министерстве финансов в Киеве и отвечают за все долги Украины, которые составляют более 200 миллиардов долларов и находятся в основном в Европе", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Дожмет Киев". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 15:48
По словам дипломата, если после заключения мирного договора власть на Украине изменится, а долги будут аннулированы, произойдет финансовый коллапс.
«
"За всем этим стоит европейский долг. Я имею в виду, буквально сотни миллиардов долларов долга в украинских облигациях, а также в гарантиях, которые они предоставили МВФ и Всемирному банку от имени своих кредитов Украине", — добавил Крук.
В ответ на его заявление Дэвис отметил, что это не геополитика и не стратегия победы в войне, а финансовая ловушка, увековечивающая продолжающуюся медленную военную победу России.
В октябре прошлого года МВФ опубликовал прогноз, согласно которому в 2026 году украинский госдолг вырастет до 110,4 процента. Кроме того, рост потребительских цен по итогам года ускорится вдвое — с 6,5 до 12,6 процента.
В 2024-м страна столкнулась с рекордным дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов и продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров. При этом глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей полагает, что со временем международная помощь будет уменьшаться, а выделение новых пакетов проходит в западных странах после длительных дискуссий.
Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег для производства собственных вооружений и слишком медленную помощь с Запада. А глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что в ближайшие 30 лет Украина возвращать долги не будет.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Жизни разрушены". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
Вчера, 16:35
 
В миреУкраинаЕвропаКиевРотшильдыДэниел ДэвисВладимир ЗеленскийМВФВсемирный банк
 
 
