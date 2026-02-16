Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об потерях ВСУ в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 16.02.2026 (обновлено: 14:22 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074667884.html
В Минобороны рассказали об потерях ВСУ в зоне действия "Востока" за сутки
В Минобороны рассказали об потерях ВСУ в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 16.02.2026
В Минобороны рассказали об потерях ВСУ в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 275 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:58:00+03:00
2026-02-16T14:22:00+03:00
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072431120_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a486f4621872ba6778f1915693e2fc7c.jpg
россия
днепропетровская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072431120_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_ff92e81fc8630cc63a55c1a85e897f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали об потерях ВСУ в зоне действия "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 278 военных в зоне действия "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 275 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Риздвянка, Чаривное, Любицкое и Комсомольское Запорожской области", - отметили в министерстве обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДнепропетровская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала