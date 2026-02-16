На Западе сообщили о катастрофе для Украины после встречи в Мюнхене

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прошедшая вчера конференция в Мюнхене показала, что у западных государств больше нет никакого плана относительно поддержки Киева, а для Европы проблема Украины отодвигается на второй план, пишет немецкая газета Spiegel.
"У них (европейцев. — Прим. ред.) нет ни малейшего представления о собственных планах, никакой инициативы по прекращению этой войны. Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остается неясным. В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошел на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений", — указывается в материале.
Более того, по словам автора статьи, на континенте все больше растет недовольство руководством ЕС, которое отстранилось от действительного разрешения серьезных вопросов, таких как Украина. Так, европейские политики начали в открытую высказывать недовольство проводимым фон дер Ляйен и Каей Каллас курсом.
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не играет особенно активной роли в решении важнейших вопросов, выходящих за рамки торговой политики. Оценка Верховного представителя Каи Каллас еще более резкая", — передается в тексте возмущение немецкой делегации.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах проходящей в Мюнхене конференции. Отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.