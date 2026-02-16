Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили о катастрофе для Украины после встречи в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 16.02.2026 (обновлено: 05:48 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074589449.html
На Западе сообщили о катастрофе для Украины после встречи в Мюнхене
На Западе сообщили о катастрофе для Украины после встречи в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2026
На Западе сообщили о катастрофе для Украины после встречи в Мюнхене
Прошедшая вчера конференция в Мюнхене показала, что у западных государств больше нет никакого плана относительно поддержки Киева, а для Европы проблема Украины... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:39:00+03:00
2026-02-16T05:48:00+03:00
в мире
украина
мюнхен
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20260216/ssha-2074577696.html
https://ria.ru/20260216/svo-2074586446.html
украина
мюнхен
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мюнхен, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины, кайя каллас, киев, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Мюнхен, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, Кайя Каллас, Киев, Мюнхенская конференция по безопасности
На Западе сообщили о катастрофе для Украины после встречи в Мюнхене

Spiegel: Украина отходит на второй план для Европы из-за кризиса отношений с США

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прошедшая вчера конференция в Мюнхене показала, что у западных государств больше нет никакого плана относительно поддержки Киева, а для Европы проблема Украины отодвигается на второй план, пишет немецкая газета Spiegel.
«
"У них (европейцев. — Прим. ред.) нет ни малейшего представления о собственных планах, никакой инициативы по прекращению этой войны. Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остается неясным. В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошел на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений", — указывается в материале.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Пусть катятся к черту": в США выступили с неожиданным обращением к Украине
01:43
Более того, по словам автора статьи, на континенте все больше растет недовольство руководством ЕС, которое отстранилось от действительного разрешения серьезных вопросов, таких как Украина. Так, европейские политики начали в открытую высказывать недовольство проводимым фон дер Ляйен и Каей Каллас курсом.
«
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не играет особенно активной роли в решении важнейших вопросов, выходящих за рамки торговой политики. Оценка Верховного представителя Каи Каллас еще более резкая", — передается в тексте возмущение немецкой делегации.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах проходящей в Мюнхене конференции. Отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Бьет их по лицу": в США заявили о важном изменении для России в зоне СВО
04:48
 
В миреУкраинаМюнхенВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныКайя КалласКиевМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала