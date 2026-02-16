МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Кредиторы и инвесторы конфликта на Украине будут стремиться его продлить и препятствовать заключению мира, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"У кредиторов, которых представляет семья Ротшильдов, у инвесторов — у BlackRock и Ларри Финка, у других, кто хочет получить свою выгоду от конфликта на Украине, есть только один интерес — сохранение статус-кво. То есть, чтобы Украина и Киев продолжали существовать, чтобы у них была возможность перевооружаться и переобучаться", — отметил он.
При этом Крук подчеркнул, что конечная цель выгодоприобретателей от украинского конфликта состоит в разрушении российской государственности.
"Конечная цель этого процесса — создать условия, при которых они будут постоянно сталкиваться с конфликтами, которые будут разжигать на Украине, чтобы ослабить Россию, а затем и вовсе подорвать ее силы, и, конечно же, уничтожить ее руководство", — пояснил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.