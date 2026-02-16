Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, какую ловушку Ротшильды готовят для России - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 16.02.2026 (обновлено: 10:03 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074588194.html
На Западе раскрыли, какую ловушку Ротшильды готовят для России
На Западе раскрыли, какую ловушку Ротшильды готовят для России - РИА Новости, 16.02.2026
На Западе раскрыли, какую ловушку Ротшильды готовят для России
Кредиторы и инвесторы конфликта на Украине будут стремиться его продлить и препятствовать заключению мира, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:22:00+03:00
2026-02-16T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ротшильды
blackrock
сша
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074616249_0:241:3000:1929_1920x0_80_0_0_df8b32aae645fc403bacc6a7cdde3197.jpg
https://ria.ru/20260214/germaniya-2074304209.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074616249_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_2f8edeb0f5ca24e8ed5ce068c33ef411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ротшильды, blackrock, сша, украина, россия, дмитрий песков, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ротшильды, BlackRock, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
На Западе раскрыли, какую ловушку Ротшильды готовят для России

Аналитик Крук: кредиторы и инвесторы конфликта на Украине стремятся его продлить

© Getty Images / Harold CunninghamЧастный банк Эдмона де Ротшильда
Частный банк Эдмона де Ротшильда - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Getty Images / Harold Cunningham
Частный банк Эдмона де Ротшильда . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Кредиторы и инвесторы конфликта на Украине будут стремиться его продлить и препятствовать заключению мира, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"У кредиторов, которых представляет семья Ротшильдов, у инвесторов — у BlackRock и Ларри Финка, у других, кто хочет получить свою выгоду от конфликта на Украине, есть только один интерес — сохранение статус-кво. То есть, чтобы Украина и Киев продолжали существовать, чтобы у них была возможность перевооружаться и переобучаться", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00
При этом Крук подчеркнул, что конечная цель выгодоприобретателей от украинского конфликта состоит в разрушении российской государственности.
"Конечная цель этого процесса — создать условия, при которых они будут постоянно сталкиваться с конфликтами, которые будут разжигать на Украине, чтобы ослабить Россию, а затем и вовсе подорвать ее силы, и, конечно же, уничтожить ее руководство", — пояснил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРотшильдыBlackRockСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала