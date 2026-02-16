Американские ученые обеспокоены сокращением финансирования, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские ученые обеспокоены сокращением финансирования на исследования, которые не связаны с обороной, отмечает газета Financial Times со ссылкой на мнения некоторых исследователей.
Издание подчеркивает, что ведущие представители науки в США готовятся к новой борьбе за бюджет на 2027 год. Газета приводит данные Американской ассоциации содействия развитию науки, согласно которым федеральный бюджет на исследования и разработки, не связанные с обороной, в этом году будет на пять процентов меньше по сравнению с прошлым годом. Однако по словам Financial Times, на встрече ассоциации ученых в американском городе Финикс на выходных настроение было "непраздным".
"Был нанесен колоссальный ущерб. Это был потерянный год для многих ученых, которые столкнулись с неопределенностью в своей работе, особенно это касается исследователей, недавно начавших свою карьеру", - цитирует газета руководителя Американской ассоциации содействия развитию науки Судипа Парикха.
Отмечается, что другой представитель ассоциации, исследователь Александра Циммерманн ожидает, что вероятно, в следующем месяце правительство снова может предложить сокращение финансирование на научные исследование, когда будет опубликован федеральный бюджет на 2027 год.
Как отмечает Financial Times, ученые обеспокоены тем, что сокращение финансирования правительства США может повлиять на тип проводимых исследований. В частности главный редактор журнала Американской медицинской ассоциации и сети JAMA Кирстен Биббинс-Доминго сообщила, что специалисты стали подавать меньше работ по некоторым темам, например по изучению полового, расового неравенства и разницы в социально-экономическом статусе. ПРофессор из Колумбийского университета Нью-Йорка Гэрри Миллер также подчеркнул газете, что наиболее уязвимыми к неизвестности из-за финансирования науки могут быть молодые ученые, так как у них нет нескольких источников финансирования для исследований, как у состоявшихся специалистов.