Американские ученые обеспокоены сокращением финансирования, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские ученые обеспокоены сокращением финансирования на исследования, которые не связаны с обороной, отмечает газета Financial Times со ссылкой на мнения некоторых исследователей.

Отмечается, что другой представитель ассоциации, исследователь Александра Циммерманн ожидает, что вероятно, в следующем месяце правительство снова может предложить сокращение финансирование на научные исследование, когда будет опубликован федеральный бюджет на 2027 год.