Сибирские ученые нашли центры управления терморегуляцией человека

НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выделили "центры управления" терморегуляцией человека, в перспективе это поможет подобрать оптимальный климат каждому, сообщает научный институт в понедельник.

Терморегуляция — одна из базовых функций организма человека и всех теплокровных животных. Она обеспечивает поддержание стабильной температуры тела при изменениях внешней среды, опирается на работу сразу нескольких систем и представляет собой сложную сеть из сотен взаимодействующих молекул.

"Ученые… создали первую комплексную базу знаний, объединяющую все известные гены, белки и микроРНК, участвующие в системе терморегуляции человека… Анализ связей между элементами генной сети, объединяющей эти объекты, позволяет выявлять ключевые "узлы" терморегуляции — молекулярные механизмы, от которых в наибольшей степени зависит способность организма адаптироваться к холоду и жаре", - говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Елена Игнатьева пояснила, что ключевым результатом работы стала не просто систематизация данных, а их функциональный анализ. Ученые расставили приоритеты и показали, какие гены, белки и микроРНК играют наиболее важную роль в адаптации человека или животного к холоду или жаре. Это ориентир для создания, например, генетических тестов на оптимальный климат для организма конкретного человека.

"В результате анализа были выявлены четыре гена, пять белков и две микро-РНК, имеющие наибольшее число связей в генной сети. Такие элементы можно рассматривать как "центры управления" терморегуляцией: воздействие на них потенциально дает наибольший эффект", - отметили в научном институте.