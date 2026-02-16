Рейтинг@Mail.ru
Сибирские ученые нашли центры управления терморегуляцией человека
Наука
 
10:13 16.02.2026
Сибирские ученые нашли центры управления терморегуляцией человека
Сибирские ученые нашли центры управления терморегуляцией человека
российская академия наук, наука
Сибирские ученые нашли центры управления терморегуляцией человека

© Fotolia / Alexander RathsУченые за работой
Ученые за работой. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выделили "центры управления" терморегуляцией человека, в перспективе это поможет подобрать оптимальный климат каждому, сообщает научный институт в понедельник.
Терморегуляция — одна из базовых функций организма человека и всех теплокровных животных. Она обеспечивает поддержание стабильной температуры тела при изменениях внешней среды, опирается на работу сразу нескольких систем и представляет собой сложную сеть из сотен взаимодействующих молекул.
Лечение раны - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тюменские ученые нашли способ снизить смертность детей от ожогов
Вчера, 07:00
"Ученые… создали первую комплексную базу знаний, объединяющую все известные гены, белки и микроРНК, участвующие в системе терморегуляции человека… Анализ связей между элементами генной сети, объединяющей эти объекты, позволяет выявлять ключевые "узлы" терморегуляции — молекулярные механизмы, от которых в наибольшей степени зависит способность организма адаптироваться к холоду и жаре", - говорится в сообщении.
Старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Елена Игнатьева пояснила, что ключевым результатом работы стала не просто систематизация данных, а их функциональный анализ. Ученые расставили приоритеты и показали, какие гены, белки и микроРНК играют наиболее важную роль в адаптации человека или животного к холоду или жаре. Это ориентир для создания, например, генетических тестов на оптимальный климат для организма конкретного человека.
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Российские ученые нашли способ ускорять восстановление тканей
13 февраля, 11:47
"В результате анализа были выявлены четыре гена, пять белков и две микро-РНК, имеющие наибольшее число связей в генной сети. Такие элементы можно рассматривать как "центры управления" терморегуляцией: воздействие на них потенциально дает наибольший эффект", - отметили в научном институте.
Исследователи считают, что созданная база может быть полезна для оценки индивидуальной способности человека адаптироваться к экстремальным климатическим условиям, например, при работе в Арктике или регионах с жарким климатом. В животноводстве – для селекции пород, более устойчивых к жаре или холоду.
Петербургские ученые и хирурги завоевали золотые медали на престижной Международной выставке в Кувейте - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Российские ученые завоевали золото на выставке изобретений в Кувейте
14 февраля, 17:47
 
