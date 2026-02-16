Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области умер участник первенства по автомотоспорту
23:21 16.02.2026
В Свердловской области умер участник первенства по автомотоспорту
2026-02-16T23:21:00+03:00
2026-02-16T23:21:00+03:00
верхняя пышма
свердловская область
среднеуральск
2026
верхняя пышма, свердловская область, среднеуральск, спорт
Верхняя Пышма, Свердловская область, Среднеуральск, Спорт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Свеча
Свеча
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Свеча. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Участник первенства по автомотоспорту в Верхней Пышме (Свердловская область) Александр Таликин скончался на 67-м году жизни.
Таликин участвовал в заездах на мотоцикле с коляской в качестве колесничего - второго пилота мотоцикла. Он почувствовал недомогание после тренировочного заезда. По информации портала e1.ru, медики 40 минут пытались реанимировать спортсмена, который позднее скончался.
"От всего сердца приносим искренние соболезнования родным Александра, его напарнику, друзьям и всем, кто знал и любил его. Это невосполнимая потеря. Пусть земля будет пухом, а память о нем останется в каждом, кто хоть раз видел его на трассе - смелым, упорным, настоящим бойцом", - говорится в сообщении в группе "Мотокросс с Бабиковым Артемом" в соцсети "ВКонтакте".
Похороны спортсмена состоятся во вторник в Среднеуральске.
 
Верхняя Пышма, Свердловская область, Среднеуральск
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
