В Свердловской области умер участник первенства по автомотоспорту
В Свердловской области умер участник первенства по автомотоспорту
Участник первенства по автомотоспорту в Верхней Пышме (Свердловская область) Александр Таликин скончался на 67-м году жизни. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Участник первенства по мотоспорту в Верхней Пышме Таликин умер после тренировки