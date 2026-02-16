Трутнев поручил проработать расширение полномочий регионов по защите от ЧС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручил МЧС проработать изменения в действующее законодательство, чтобы расширить полномочия регионов в части предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.
"Необходимо проработать (изменения - ред.) в действующее законодательство… Видеть пришлось многое: сгоревшие поселки, затопленные села, сошедшие с пути поезда. Часто принять своевременные решения было нельзя из-за ограничений действующего законодательства. Сегодня прошло промежуточное совещание. Нужно проработать вопрос не только в рамках действующей чрезвычайной ситуации. Например, с теми же лесными пожарами, когда огонь еще не дошел до населенного пункта, но уже загорелся лес, ЧС еще не объявили, а дома находятся под угрозой возгорания", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания на соответствующую тему.
По его словам, в таких ситуациях надо работать в направлении предупреждения ЧС.
"Отвечать за принятие превентивных мер может только одно ведомство – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Я попросил еще раз подготовить анализ. Этим займутся МЧС совместно с профильными министерствами и ведомствами. Мы обсудим этот вопрос еще раз более детально, чем удалось сегодня", - подчеркнул вице-премьер.
