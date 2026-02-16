Трутнев поручил проработать расширение полномочий регионов по защите от ЧС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручил МЧС проработать изменения в действующее законодательство, чтобы расширить полномочия регионов в части предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.