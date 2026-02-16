Российского фитнес-тренера арестовали в Таиланде, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Тренера по физподготовке из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы одной из учениц, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, тренера из Москвы Михаила Б. задержали на острове Панган по обвинению в работе без официального разрешения. Это произошло после конфликта с одной из подопечных. После очередной тренировки женщина в разговоре на повышенных тонах заявила, что Михаил "еще пожалеет".