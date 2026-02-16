https://ria.ru/20260216/trener-2074749898.html
Российского фитнес-тренера арестовали в Таиланде, пишут СМИ
Российского фитнес-тренера арестовали в Таиланде, пишут СМИ
Тренера по физподготовке из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы одной из учениц, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Тренера по физподготовке из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы одной из учениц, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, тренера из Москвы Михаила Б. задержали на острове Панган по обвинению в работе без официального разрешения. Это произошло после конфликта с одной из подопечных. После очередной тренировки женщина в разговоре на повышенных тонах заявила, что Михаил "еще пожалеет".
Тренер оплатил штраф в размере 2,3 тысяч батов (около 5,7 тысяч рублей), однако ему не разрешили покинуть страну. Михаила арестовали и отправили в тюрьму на острове Самуи. Считается, что оттуда заключенных часто переводят в иммиграционный центр в Бангкоке. Процедура депортации может затянуться на неопределенный срок.