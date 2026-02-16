Рейтинг@Mail.ru
В трансляции матча "Спартака" появился титр с нецензурным комментарием - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:02 16.02.2026 (обновлено: 21:54 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/titr-2074804085.html
В трансляции матча "Спартака" появился титр с нецензурным комментарием
В трансляции матча "Спартака" появился титр с нецензурным комментарием - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
В трансляции матча "Спартака" появился титр с нецензурным комментарием
Титр с нецензурным комментарием появился в трансляции матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между череповецким "Алмазом" и московским "Спартаком". РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T21:02:00+03:00
2026-02-16T21:54:00+03:00
футбол
череповец
максим филимонов
алмаз
мхк спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112699/90/1126999045_0:0:1352:762_1920x0_80_0_0_6578b1b3021139f8e0f143a74d720983.jpg
https://ria.ru/20260216/kkhl-2074708631.html
https://ria.ru/20260216/khokkey-2074659674.html
череповец
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112699/90/1126999045_130:0:1303:880_1920x0_80_0_0_0737eae4ec2c06c3e5c30b8414cfecbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
череповец, максим филимонов, алмаз, мхк спартак (москва)
Футбол, Череповец, Максим Филимонов, Алмаз, МХК Спартак (Москва)
В трансляции матча "Спартака" появился титр с нецензурным комментарием

В трансляции матча "Спартака" в МХЛ появился титр с нецензурным комментарием

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккейная шайба
Хоккейная шайба - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Титр с нецензурным комментарием появился в трансляции матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между череповецким "Алмазом" и московским "Спартаком".
Когда на экране был форвард москвичей Максим Филимонов, общавшийся с тренерским штабом на скамейке, появился титр с именем хоккеиста и подписью "П.....(говорит - ред.) для вида".
Александр Гальченюк - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Адмирал" продлил серию поражений в КХЛ
Вчера, 14:46
Организатором трансляции является "Алмаз", она доступна на сайте МХЛ и в соцсетях клуба.
"В связи со сложившейся ситуацией на трансляции матча молодежный хоккейный клуб "Алмаз" приносит свои извинения Максиму Филимонову и всей команде "Спартак", - сказала местная журналистка во время интервью с форвардом в микст-зоне в перерыве матча.
Встреча в Череповце в понедельник завершилась победой "красно-белых" со счетом 9:5, Филимонов оформил хет-трик.
Дамир Шарипзянов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
КХЛ назвала лучших игроков недели
Вчера, 12:30
 
ФутболЧереповецМаксим ФилимоновАлмазМХК Спартак (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ш. Цзюньчэн
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала