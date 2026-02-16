В трансляции матча "Спартака" появился титр с нецензурным комментарием

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Титр с нецензурным комментарием появился в трансляции матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между череповецким "Алмазом" и московским "Спартаком".

"В связи со сложившейся ситуацией на трансляции матча молодежный хоккейный клуб "Алмаз" приносит свои извинения Максиму Филимонову и всей команде "Спартак", - сказала местная журналистка во время интервью с форвардом в микст-зоне в перерыве матча.