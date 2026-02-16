Рейтинг@Mail.ru
Telegram за день заблокировал более 200 тысяч групп и каналов - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/telegram-2074612485.html
Telegram за день заблокировал более 200 тысяч групп и каналов
Telegram за день заблокировал более 200 тысяч групп и каналов - РИА Новости, 16.02.2026
Telegram за день заблокировал более 200 тысяч групп и каналов
Мессенджер Telegram в воскресенье заблокировал за один день более 200 тысяч групп и каналов, что стало максимальным значением с конца января, следует из... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:47:00+03:00
2026-02-16T09:47:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/19/1497181955_0:189:2837:1785_1920x0_80_0_0_761895c972a3aa8fac4ead14e63bd077.jpg
https://ria.ru/20260215/telegram-2074541239.html
https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074075680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/19/1497181955_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_6d3385a0280a84f38b542e67b98af45e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, павел дуров, telegram
Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram за день заблокировал более 200 тысяч групп и каналов

Telegram за сутки заблокировал более 200 тысяч групп и каналов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram в воскресенье заблокировал за один день более 200 тысяч групп и каналов, что стало максимальным значением с конца января, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, по итогам воскресенья мессенджер заблокировал 235 282 групп и каналов. Это что стало самым высоким уровнем с 23 января (в тот день - 300 840).
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий, заявили в ГД
Вчера, 17:55
С февраля января мессенджер заблокировал 1 856 069 групп и каналов. с начала года их число составило 7 256 305, из них 27 282 сообщества, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Юрист рассказал о специфических схемах обмана в Telegram
13 февраля, 07:58
 
ТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала