Telegram за день заблокировал более 200 тысяч групп и каналов

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram в воскресенье заблокировал за один день более 200 тысяч групп и каналов, что стало максимальным значением с конца января, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.

Так, согласно данным, по итогам воскресенья мессенджер заблокировал 235 282 групп и каналов. Это что стало самым высоким уровнем с 23 января (в тот день - 300 840).

С февраля января мессенджер заблокировал 1 856 069 групп и каналов. с начала года их число составило 7 256 305, из них 27 282 сообщества, "связанных с терроризмом".

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.