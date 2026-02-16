Суд в Петербурге рассмотрит иск о вреде сотовых вышек вблизи жилых домов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит иск о вреде базовых станций мобильных операторов вблизи жилого дома в Сестрорецке, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры в защиту неопределенного круга лиц к ПАО "МТС" и ПАО "Мегафон" об обязании приостановить деятельность базовых станций", - сообщает пресс-служба.
Из иска следует, что после обращений жителей дома по Приморскому шоссе в Сестрорецке была проведена проверка о возможном нарушении ответчиками законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что антенны базовых станций расположены на расстоянии 20 метров до жилого дома.
"По результатам измерений фоновые уровни плотности потока энергии электромагнитных полей на лоджиях и в нескольких квартирах не соответствуют СанПин. Никто из представителей ответчиков с 2021 года, когда установили антенные мачты, не приходил и не измерял излучение из самых близких точек к сотовой башне. Граждане страдают и болеют, например выпадением волос", - отмечает пресс-служба судов.
По делу назначено заседание в Петроградском районном суде.