Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге рассмотрит иск о вреде сотовых вышек вблизи жилых домов - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/sud-2074721042.html
Суд в Петербурге рассмотрит иск о вреде сотовых вышек вблизи жилых домов
Суд в Петербурге рассмотрит иск о вреде сотовых вышек вблизи жилых домов - РИА Новости, 16.02.2026
Суд в Петербурге рассмотрит иск о вреде сотовых вышек вблизи жилых домов
Суд в Петербурге рассмотрит иск о вреде базовых станций мобильных операторов вблизи жилого дома в Сестрорецке, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:29:00+03:00
2026-02-16T15:29:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
сестрорецк
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260216/sud-2074720513.html
https://ria.ru/20260216/sud-2074713951.html
санкт-петербург
сестрорецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, сестрорецк, мтс
Происшествия, Санкт-Петербург, Сестрорецк, МТС
Суд в Петербурге рассмотрит иск о вреде сотовых вышек вблизи жилых домов

Петербуржский суд рассмотрит иск о вреде сотовых вышек вблизи жилых домов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит иск о вреде базовых станций мобильных операторов вблизи жилого дома в Сестрорецке, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры в защиту неопределенного круга лиц к ПАО "МТС" и ПАО "Мегафон" об обязании приостановить деятельность базовых станций", - сообщает пресс-служба.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Подмосковье будут судить главу сети фастфуда за отравление 19 человек
Вчера, 15:27
Из иска следует, что после обращений жителей дома по Приморскому шоссе в Сестрорецке была проведена проверка о возможном нарушении ответчиками законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что антенны базовых станций расположены на расстоянии 20 метров до жилого дома.
"По результатам измерений фоновые уровни плотности потока энергии электромагнитных полей на лоджиях и в нескольких квартирах не соответствуют СанПин. Никто из представителей ответчиков с 2021 года, когда установили антенные мачты, не приходил и не измерял излучение из самых близких точек к сотовой башне. Граждане страдают и болеют, например выпадением волос", - отмечает пресс-служба судов.
По делу назначено заседание в Петроградском районном суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Суд оправдал жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве трехлетнего сына
Вчера, 15:01
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСестрорецкМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала