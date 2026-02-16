В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. При сохранении текущей инфляции к концу года ключевая ставка Центробанка может составить 10%, сказал РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.

"Мы видим в обновлённом прогнозе Банка России уточнение средней ставки по году до диапазона 13,5-14,5%. Поэтому при сохранении текущей динамики инфляции к концу года мы вполне можем выйти на ставку в 10%", - сказал Шендерюк-Жидков

При этом в 2027 году ставка может выйти на средний уровень 8-9% со снижением в дальнейшем, полагает он.

"Следовательно, уже в следующем году мы можем прийти к уровням, комфортным как для корпоративного кредитования, так и для кредитования физических лиц", - заключил политик.