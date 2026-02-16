https://ria.ru/20260216/stavka-2074716651.html
В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке
В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке - РИА Новости, 16.02.2026
В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке
При сохранении текущей инфляции к концу года ключевая ставка Центробанка может составить 10%, сказал РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совфеда
В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке
Сенатор Шендерюк-Жидков: ключевая ставка к концу года может составить 10%
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. При сохранении текущей инфляции к концу года ключевая ставка Центробанка может составить 10%, сказал РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
"Мы видим в обновлённом прогнозе Банка России уточнение средней ставки по году до диапазона 13,5-14,5%. Поэтому при сохранении текущей динамики инфляции к концу года мы вполне можем выйти на ставку в 10%", - сказал Шендерюк-Жидков
.
При этом в 2027 году ставка может выйти на средний уровень 8-9% со снижением в дальнейшем, полагает он.
"Следовательно, уже в следующем году мы можем прийти к уровням, комфортным как для корпоративного кредитования, так и для кредитования физических лиц", - заключил политик.
ЦБ РФ
уточнил прогноз средней ключевой ставки на текущий год - ждет ее в диапазоне 13,5-14,5% вместо 13-15%, на 2027 год - ждет 8-9% вместо 7,5-8,5% в прошлом прогнозе.