15:10 16.02.2026
В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке
экономика
александр шендерюк-жидков
совет федерации рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика, александр шендерюк-жидков, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Александр Шендерюк-Жидков, Совет Федерации РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке

Сенатор Шендерюк-Жидков: ключевая ставка к концу года может составить 10%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. При сохранении текущей инфляции к концу года ключевая ставка Центробанка может составить 10%, сказал РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
"Мы видим в обновлённом прогнозе Банка России уточнение средней ставки по году до диапазона 13,5-14,5%. Поэтому при сохранении текущей динамики инфляции к концу года мы вполне можем выйти на ставку в 10%", - сказал Шендерюк-Жидков.
При этом в 2027 году ставка может выйти на средний уровень 8-9% со снижением в дальнейшем, полагает он.
"Следовательно, уже в следующем году мы можем прийти к уровням, комфортным как для корпоративного кредитования, так и для кредитования физических лиц", - заключил политик.
ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на текущий год - ждет ее в диапазоне 13,5-14,5% вместо 13-15%, на 2027 год - ждет 8-9% вместо 7,5-8,5% в прошлом прогнозе.
ЦБ теперь уверен в продолжении снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЭкономикаАлександр Шендерюк-ЖидковСовет Федерации РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
