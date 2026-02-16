https://ria.ru/20260216/ssha-2074578164.html
Сборная США по хоккею обыграла немцев на Олимпиаде
16.02.2026

Сборная США по хоккею обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Сборная США по хоккею одержала третью победу на Олимпиаде, обыграв немцев МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сборная США по хоккею обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы С завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу американцев, в составе которых отличились Зак Веренски (20-я минута), Остон Мэттьюс (24, 47), Брок Фейбер (38) и Тейдж Томпсон (42). У немцев шайбу забросил Тим Штюцле (52).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа C
15 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
41:55 •
Тейдж Томпсон
(
Дилан Ларкин
,
Джейк Сэндерсон
)
46:46 •
Остон Мэттьюс
(
Джейк Сэндерсон
,
Ноа Ханифин
)
Смотреть все голы
Команда США одержала третью победу подряд и с 9 очками заняла первое место в группе. Далее идут немцы, датчане и латвийцы, набравшие по три очка.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.