Сборная США по хоккею обыграла немцев на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сборная США по хоккею обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.

Встреча группы С завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу американцев, в составе которых отличились Зак Веренски (20-я минута), Остон Мэттьюс (24, 47), Брок Фейбер (38) и Тейдж Томпсон (42). У немцев шайбу забросил Тим Штюцле (52).

Команда США одержала третью победу подряд и с 9 очками заняла первое место в группе. Далее идут немцы, датчане и латвийцы, набравшие по три очка.