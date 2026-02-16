Рейтинг@Mail.ru
Сборная США по хоккею обыграла немцев на Олимпиаде
Хоккей
Хоккей
 
01:48 16.02.2026
Сборная США по хоккею обыграла немцев на Олимпиаде
Сборная США по хоккею обыграла немцев на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Сборная США по хоккею обыграла немцев на Олимпиаде
Сборная США по хоккею обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
хоккей
спорт
сша
зак веренски
остон мэттьюс
италия
тейдж томпсон
национальная хоккейная лига (нхл)
сша
италия
германия
спорт, сша, зак веренски, остон мэттьюс, италия, тейдж томпсон, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026, германия
Хоккей, Спорт, США, Зак Веренски, Остон Мэттьюс, Италия, Тейдж Томпсон, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026, Германия
Сборная США по хоккею обыграла немцев на Олимпиаде

Сборная США по хоккею одержала третью победу на Олимпиаде, обыграв немцев

© Соцсети сборной США Зак Веренски и Джексон Лакомб
Зак Веренски и Джексон Лакомб - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Соцсети сборной США
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сборная США по хоккею обыграла команду Германии в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы С завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу американцев, в составе которых отличились Зак Веренски (20-я минута), Остон Мэттьюс (24, 47), Брок Фейбер (38) и Тейдж Томпсон (42). У немцев шайбу забросил Тим Штюцле (52).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа C
15 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
США
5 : 1
Германия
19:51 • Зак Веренски
(Остон Мэттьюс)
23:25 • Остон Мэттьюс
(Квин Хьюс, Мэттью Ткачук)
37:35 • Брок Фабер
(Мэттью Ткачук, Брэди Ткачук)
41:55 • Тейдж Томпсон
(Дилан Ларкин, Джейк Сэндерсон)
46:46 • Остон Мэттьюс
(Джейк Сэндерсон, Ноа Ханифин)
51:22 • Тим Штюцле
(Джон-Ясон Петерка)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Команда США одержала третью победу подряд и с 9 очками заняла первое место в группе. Далее идут немцы, датчане и латвийцы, набравшие по три очка.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Хоккеисты сборной Франции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Главный позор Олимпиады: заменившую Россию команду выносят все
Вчера, 22:20
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
