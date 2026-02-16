ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Легендарный борец сумо Асасёрю, завоевавший высший титул борьбы сумо ёкодзуна, призвал вернуть Россию в фигурное катание, так как без нее этот вид спорта "потерял вкус" и стал похож на сумо без ёкодзуна, выяснило РИА Новости, изучив страницу спортсмена в Х.
"И все-таки танцы на льду, фигурное катание без России лишись вкуса. Это как сумо без ёкодзуна (высший титул в сумо, его обладателем был Асасёрю – ред.). Эй, дедки из Олимпийского комитета! Нам нет дела до вашего мнения, это прекрасный спорт. Мы хотим видеть выступления. Если честно, то без России ничего не получается. Спорт – это цветок, который цветет в жизни человека лишь одно мгновение. И в одно мгновение его могут сорвать. (Говорю это), как человек, любящий спорт", - написал спортсмен.
Асасёрю, 68-й ёкодзуна – это спортивное имя монгольского борца Долгорсурэнгийна Дагвадоржа, ставшего первым представителем Монголии, завоевавшим высший титул в этом национальном виде японской борьбы. После его ухода из сумо он занимается общественной деятельностью и бизнесом и за счет своей харизмы и эмоциональности по-прежнему остается влиятельной фигурой в Японии и Монголии.