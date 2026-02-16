Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 16.02.2026 (обновлено: 14:22 16.02.2026)
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 16.02.2026
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих , сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих , сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое, Торецкое, Сергеевка и Новый Донбасс Донецкой народной республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
