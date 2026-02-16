https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074668227.html
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих , сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026
ВСУ потеряли до 300 боевиков и 6 бронемашин в зоне действий "Центра" за сутки