На Солнце появилась корональная дыра, похожая на дракона
На Солнце появилась корональная дыра, похожая на дракона
Красивая корональная дыра, похожая на дракона, появилась на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 16.02.2026
