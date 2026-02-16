Рейтинг@Mail.ru
09:46 16.02.2026 (обновлено: 10:17 16.02.2026)
москва, земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Наука, Москва, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука
Ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце утром

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramСильная вспышка на Солнце. 16 февраля 2025
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Сильная вспышка на Солнце. 16 февраля 2025
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сильная вспышка произошла около восьми утра на Солнце, ее измеренный бал составляет M2.4, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Около 8 утра по московскому времени неожиданно зарегистрирована довольно сильная вспышка на Солнце. Пик излучения пришелся на 07:35 по Москве. Измеренный балл — M2.4", - отметили ученые.
В ИКИ РАН добавили, что Солнце последние пару дней показывало исключительно низкую активность - график вспышек все выходные рисовал почти прямую линию - и событие выглядит довольно сильно противоречащим общей ситуации на звезде.
"Ко всему прочему, источник взрыва находится на обратной стороне (судя по всему, прямо за горизонтом), и понять, что там за группа пятен, пока невозможно. Ранее эта область Солнца никак себя не проявляла, и до этого момента считалось, что там вообще ничего нет", - подчеркнули в Лаборатории.
Для Земли событие не представляет никакой опасности. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который уходит вбок. В течение нескольких часов плазменное облако станет видно на снимках, поступающих с коронографов, отметили ученые.
