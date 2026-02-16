https://ria.ru/20260216/solntse-2074612203.html
Ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце утром
Ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце утром - РИА Новости, 16.02.2026
Ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце утром
Сильная вспышка произошла около восьми утра на Солнце, ее измеренный бал составляет M2.4, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:46:00+03:00
2026-02-16T09:46:00+03:00
2026-02-16T10:17:00+03:00
наука
москва
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074621688_2:0:1220:685_1920x0_80_0_0_cc898ee3326f96f8f40687aa8b9d5433.jpg
https://ria.ru/20260213/solntse-2074110034.html
https://ria.ru/20260208/solntse-2073041554.html
москва
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074621688_154:0:1067:685_1920x0_80_0_0_719aba2762b1a66fa1621db431ec257e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Наука, Москва, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука
Ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце утром
На Солнце произошла сильная вспышка утром 16 февраля
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сильная вспышка произошла около восьми утра на Солнце, ее измеренный бал составляет M2.4, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Около 8 утра по московскому времени неожиданно зарегистрирована довольно сильная вспышка на Солнце. Пик излучения пришелся на 07:35 по Москве
. Измеренный балл — M2.4", - отметили ученые.
В ИКИ РАН
добавили, что Солнце последние пару дней показывало исключительно низкую активность - график вспышек все выходные рисовал почти прямую линию - и событие выглядит довольно сильно противоречащим общей ситуации на звезде.
"Ко всему прочему, источник взрыва находится на обратной стороне (судя по всему, прямо за горизонтом), и понять, что там за группа пятен, пока невозможно. Ранее эта область Солнца никак себя не проявляла, и до этого момента считалось, что там вообще ничего нет", - подчеркнули в Лаборатории.
Для Земли
событие не представляет никакой опасности. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который уходит вбок. В течение нескольких часов плазменное облако станет видно на снимках, поступающих с коронографов, отметили ученые.