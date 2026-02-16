Шипулин готов отдать медали, чтобы россиян не унижали нейтральным статусом

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Шипулин заявил, что готов отдать все свои выигранные медали, если российские спортсмены будут допущены до международных турниров без нейтрального статуса.
В 2020 году Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации завершившего к тому моменту карьеру Евгения Устюгова, а спустя четыре года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение правомерным. В 2025 году Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиянина, после чего Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил перераспределение медалей на Играх-2014 после аннулирования результатов Устюгова. В результате решения Устюгов, Шипулин, а также Алексей Волков и Дмитрий Малышко лишились золота Игр 2014 года в Сочи в эстафете.
"Стоило мне сказать, что не верну золотую олимпийскую медаль, как в мою сторону полетели обвинения: якобы это из-за моего упрямства наших спортсменов в дальнейшем могут не допустить на международные соревнования. Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило - спорт вне политики. Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать нейтральным статусом, нужно вернуть медали - я готов отдать все свои медали", - написал Шипулин на странице в соцсети "ВКонтакте", прикрепив видео с победой сборной России в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
Шипулину 38 лет. Он шесть раз становился призером чемпионатов мира и является обладателем малого Хрустального глобуса в зачёте масс-стартов в сезоне-2014/15. В 2018 году россиянин завершил спортивную карьеру.