Шипулин готов отдать медали, чтобы россиян не унижали нейтральным статусом
16.02.2026
Шипулин готов отдать медали, чтобы россиян не унижали нейтральным статусом
Шипулин готов отдать медали, чтобы россиян не унижали нейтральным статусом - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Шипулин готов отдать медали, чтобы россиян не унижали нейтральным статусом
Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Шипулин заявил, что готов отдать все свои выигранные медали, если российские спортсмены будут допущены до международных РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T22:28:00+03:00
2026-02-16T22:28:00+03:00
2026
Шипулин готов отдать медали, чтобы россиян не унижали нейтральным статусом

Шипулин готов отдать все медали, чтобы россиян не унижали нейтральным статусом

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Шипулин заявил, что готов отдать все свои выигранные медали, если российские спортсмены будут допущены до международных турниров без нейтрального статуса.
В 2020 году Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации завершившего к тому моменту карьеру Евгения Устюгова, а спустя четыре года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение правомерным. В 2025 году Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиянина, после чего Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил перераспределение медалей на Играх-2014 после аннулирования результатов Устюгова. В результате решения Устюгов, Шипулин, а также Алексей Волков и Дмитрий Малышко лишились золота Игр 2014 года в Сочи в эстафете.
"Стоило мне сказать, что не верну золотую олимпийскую медаль, как в мою сторону полетели обвинения: якобы это из-за моего упрямства наших спортсменов в дальнейшем могут не допустить на международные соревнования. Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило - спорт вне политики. Если для того, чтобы Международный олимпийский комитет и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать нейтральным статусом, нужно вернуть медали - я готов отдать все свои медали", - написал Шипулин на странице в соцсети "ВКонтакте", прикрепив видео с победой сборной России в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
Шипулину 38 лет. Он шесть раз становился призером чемпионатов мира и является обладателем малого Хрустального глобуса в зачёте масс-стартов в сезоне-2014/15. В 2018 году россиянин завершил спортивную карьеру.
