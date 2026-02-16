Рейтинг@Mail.ru
В работе X произошел сбой - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 16.02.2026 (обновлено: 19:04 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/sboj-2074783232.html
В работе X произошел сбой
В работе X произошел сбой - РИА Новости, 16.02.2026
В работе X произошел сбой
Пользователи X по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:36:00+03:00
2026-02-16T19:04:00+03:00
технологии
сша
япония
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1589acc357f4be5b0547a489df0e4a2e.jpg
https://ria.ru/20260121/mikrosoft-2069417736.html
сша
япония
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_500:67:3142:2048_1920x0_80_0_0_bd557e4d25320123fdefebc381ccace8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, япония, великобритания, в мире
Технологии, США, Япония, Великобритания, В мире
В работе X произошел сбой

В работе соцсети X произошел глобальный сбой

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пользователи X по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Неполадки начались после 16:25 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США и Японии — более 41 тысячи и 38 тысяч соответственно, а также из Великобритании — более 11 тысяч. Также значительные проблемы наблюдаются у пользователей из Франции, Германии, Канады, Нидерландов, Австралии, Италии и других стран. В общей сложности поступило более ста тысяч жалоб.
Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе приложения и веб-сайта.
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — Twitter. В июле 2023 года после ребрендинга логотип и название соцсети сменили на Х.
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022-го из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пользователи Microsoft 365 сообщают о массовых сбоях в работе сервиса
21 января, 20:15
 
ТехнологииСШАЯпонияВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала