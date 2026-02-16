В работе X произошел сбой

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пользователи X по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Неполадки начались после 16:25 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США и Японии — более 41 тысячи и 38 тысяч соответственно, а также из Великобритании — более 11 тысяч. Также значительные проблемы наблюдаются у пользователей из Франции, Германии, Канады, Нидерландов, Австралии, Италии и других стран. В общей сложности поступило более ста тысяч жалоб.
Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе приложения и веб-сайта.
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — Twitter. В июле 2023 года после ребрендинга логотип и название соцсети сменили на Х.
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022-го из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".