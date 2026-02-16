На Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300, заявил Трутнев

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Около 20 пассажирских бортов Ил-114-300 необходимо для замещения устаревших Ан-24/26 и сохранения пассажиропотока на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.