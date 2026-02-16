Рейтинг@Mail.ru
На Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300, заявил Трутнев - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/samolet-2074587669.html
На Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300, заявил Трутнев
На Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300, заявил Трутнев - РИА Новости, 16.02.2026
На Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300, заявил Трутнев
Около 20 пассажирских бортов Ил-114-300 необходимо для замещения устаревших Ан-24/26 и сохранения пассажиропотока на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер –... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:16:00+03:00
2026-02-16T05:16:00+03:00
экономика
дальний восток
россия
франция
юрий трутнев
ил-114-300
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589503518_0:181:2560:1621_1920x0_80_0_0_a5b901ff3f5d2678d0720279eb1fb735.jpg
https://ria.ru/20260216/samolet-2074587498.html
дальний восток
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589503518_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_8edead73965fb2c24314e784c5112323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дальний восток, россия, франция, юрий трутнев, ил-114-300, ан-24
Экономика, Дальний Восток, Россия, Франция, Юрий Трутнев, Ил-114-300, Ан-24
На Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300, заявил Трутнев

Трутнев: на Дальнем Востоке нужно 20 бортов Ил-114 для замещения Ан-24

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПолет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Около 20 пассажирских бортов Ил-114-300 необходимо для замещения устаревших Ан-24/26 и сохранения пассажиропотока на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Нам нужно на Дальнем Востоке порядка 20 бортов Ил-114-300 для замещения устаревших Ан-24/26, это поможет сохранить пассажиропоток, а при необходимости его и увеличить", - сообщил Трутнев журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Третий опытный самолет Ил-114-300 проходит программу сертификационных испытаний - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Трутнев поручил проработать возможность удешевить Ил-114-300
05:15
 
ЭкономикаДальний ВостокРоссияФранцияЮрий ТрутневИл-114-300Ан-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала