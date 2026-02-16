https://ria.ru/20260216/samolet-2074587498.html
Трутнев поручил проработать возможность удешевить Ил-114-300
Трутнев поручил проработать возможность удешевить Ил-114-300 - РИА Новости, 16.02.2026
Трутнев поручил проработать возможность удешевить Ил-114-300
Вице-премьер-полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать факторы формирования себестоимости... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:15:00+03:00
2026-02-16T05:15:00+03:00
2026-02-16T05:15:00+03:00
экономика
россия
франция
канада
юрий трутнев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ил-114-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008407627_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_9deb040eac6f5bda0902eee3af841832.jpg
https://ria.ru/20260209/sertifikatsiya-2073169089.html
https://ria.ru/20260201/rossiya-2071418431.html
россия
франция
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008407627_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7a3a96db6eecad8b2990c44c14f52de2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, франция, канада, юрий трутнев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-114-300, ан-24
Экономика, Россия, Франция, Канада, Юрий Трутнев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-114-300, Ан-24
Трутнев поручил проработать возможность удешевить Ил-114-300
Трутнев поручил проработать возможность снизить себестоимость Ил-114-300