Трутнев поручил проработать возможность удешевить Ил-114-300

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер-полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать факторы формирования себестоимости Ил-114-300 и снизить её при сохранении требуемых показателей качества и безопасности.