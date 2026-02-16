Рейтинг@Mail.ru
05:15 16.02.2026
Трутнев поручил проработать возможность удешевить Ил-114-300
© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкТретий опытный самолет Ил-114-300 проходит программу сертификационных испытаний
Третий опытный самолет Ил-114-300 проходит программу сертификационных испытаний. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер-полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать факторы формирования себестоимости Ил-114-300 и снизить её при сохранении требуемых показателей качества и безопасности.
Трутнев провел совещание на тему перспектив и производства и эксплуатации Ил-114-300.
Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава Минпромторга назвал даты сертификации самолета Ил-114-300
9 февраля, 12:29
"По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать ключевые факторы формирования себестоимости производства и эксплуатации воздушных судов Ил-114-300 и разработать комплекс мер по её снижению при сохранении требуемых показателей качества и безопасности", - сообщает пресс-служба аппарата полпредства.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Россия сделала это: США и Европа пропустили болезненный удар от Москвы
1 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияФранцияКанадаЮрий ТрутневМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ил-114-300Ан-24
 
 
