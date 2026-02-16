КНБ Казахстана начал проверку в отношении Сабурова

АЛМА-АТА, 16 фев — РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"Проводятся проверочные мероприятия (касательно действий артиста. — Прим. ред.)", — заявили в КНБ.
До завершения проверки статью, по которой он проходит, не будут раскрывать.
С 30 января комику на 50 лет запретили въезд в Россию. Решение принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, объяснили РИА Новости в правоохранительных органах.
После этого казахстанский активист Марат Турымбетов сообщил, что направил в генпрокуратуру заявление против Сабурова с требованием проверить передачу им десяти мотоциклов российским бойцам в зоне СВО летом 2025 года. По его мнению, действия комика можно квалифицировать как "финансирование и обеспечение наемничества", за которое в Казахстане грозит до 12 лет лишения свободы.