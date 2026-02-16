КНБ Казахстана начал проверку в отношении Сабурова

До завершения проверки статью, по которой он проходит, не будут раскрывать.

С 30 января комику на 50 лет запретили въезд в Россию. Решение принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, объяснили РИА Новости в правоохранительных органах.