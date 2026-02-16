Рейтинг@Mail.ru
Защитник ЦСКА перешел в "Балтику" - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Футбол
 
18:28 16.02.2026
Защитник ЦСКА перешел в "Балтику"
Защитник ЦСКА перешел в "Балтику" - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Защитник ЦСКА перешел в "Балтику"
Футболист Михаил Рядно перешел из московского ЦСКА в калининградскую "Балтику", сообщают Telegram-каналы обеих команд. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Защитник ЦСКА перешел в "Балтику"

Футболист молодежной сборной России Рядно перешел из ЦСКА в "Балтику"

© пресс-служба ПФК ЦСКАПолузащитник ЦСКА Михаил Рядно
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Футболист Михаил Рядно перешел из московского ЦСКА в калининградскую "Балтику", сообщают Telegram-каналы обеих команд.
Защитник подписал контракт с "Балтикой" до конца 2029 года.
Рядно 20 лет, он действующий игрок молодежной сборной России. За основную команду армейцев он провел 13 матчей и забил один гол, став самым молодым защитником ЦСКА, отличившимся в чемпионатах России. В 2023 году Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, став самым молодым участником турнира.
ФутболМихаил РядноПФК ЦСКАБалтикаТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
