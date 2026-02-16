https://ria.ru/20260216/ryadno-2074781852.html
Защитник ЦСКА перешел в "Балтику"
Защитник ЦСКА перешел в "Балтику" - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Защитник ЦСКА перешел в "Балтику"
Футболист Михаил Рядно перешел из московского ЦСКА в калининградскую "Балтику", сообщают Telegram-каналы обеих команд. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
футбол
михаил рядно
пфк цска
балтика
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
Защитник ЦСКА перешел в "Балтику"
Футболист молодежной сборной России Рядно перешел из ЦСКА в "Балтику"