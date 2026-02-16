Названы российские регионы, лидирующие по потребительскому спросу

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Чукотка и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов по потребительскому спросу, замыкают список Мурманская области и Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.

Влияние экономики на спрос

Российская экономика в 2025 году характеризовалась заметным снижением темпов роста, что, в частности, затронуло и потребительский спрос. Позитивная динамика ВВП, наблюдавшаяся ранее, постепенно сходила на нет на фоне высоких ставок, рост зарплат замедлился. В денежном выражении потребители стали тратить более экономно, что связано как с замедлением темпов роста зарплат, так и c ростом стоимости товаров и услуг.

По оценкам РИА Новости, за 2025 год потребительский спрос в России вырос на 2,93%. По сравнению с 2024 годом темпы роста спроса снизились более чем в два раза. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и оборота общественного питания. В 2025 году структуре потребительских расходов 72% приходилось на розничную торговлю, 23% на рынок услуг и 5 % на общественное питание. По сравнению с 2024 годом заметных изменений в этих пропорциях не произошло.

Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили шестой ежегодный рейтинг регионов по динамике потребительского спроса.

Как показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса очень сильно различается у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, четыре региона в 2025 году показали снижение потребительского спроса, у одного региона спрос остался на прежнем уровне, а в 80 регионах спрос населения вырос относительно прошлого года. При этом оборот розничной торговли снизился у пяти, объем услуг – у одиннадцати, оборот общественного питания – у четырнадцати регионов.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Самый большой рост потребительского спроса в прошедшем году отмечался в Чукотском автономном округе , где по расчетам РИА Новости, он увеличился на 13,9%. Также достаточно сильно потребительский спрос вырос в Магаданской области (+10,1%). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Удмуртская Республика и Кабардино-Балкарская Республика, где спрос вырос в 2025 году на 9,2% и 8,9% соответственно.

Замыкает первую пятерку рейтинга Республика Мордовия с показателем 8,5%. Во всех этих регионах наиболее существенный вклад в положительную динамику внесла розничная торговля, а в Чукотском автономном округе и Кабардино-Балкарской Республике в дополнение к розничной торговле довольно высокие темпы продемонстрировал сектор общественного питания, что также внесло весомый вклад в итоговый показатель.

Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в десятке лидеров по динамике потребительского спроса в 2025 году расположились: Тува, Челябинская, Оренбургская, Иркутская области Приморский край . Как видно, географический разброс лидеров довольно обширен.

Негативную динамику во всех перечисленных регионах кроме Ненецкого автономного округа показала розничная торговля, вес которой в показателе потребительского спроса максимальный. В Ненецком автономном округе на фоне слабо положительных результатов розничной торговли существенно снизился оборот общественного питания, вес которого здесь довольно высок.

Еще в пятнадцати регионах динамика спроса также была очень слабой, менее одного процента. В Самарской области спрос за год не изменился.

Средние траты

Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2025 году составляли 48,8 тысячи рублей, что выше уровня 2024 года на 12,2%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 35 тысяч рублей, на оплату услуг 11,4 тысячи рублей, а на общественное питание 2,4 тысячи рублей.

У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного выше средних по стране. В частности, в Москве средние расходы составляют 84,6 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 68,3 тысячи рублей, в Краснодарском крае – 64,2 тысячи рублей. В целом в 21 регионе ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень.