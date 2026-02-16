Рейтинг@Mail.ru
Названы российские регионы, лидирующие по потребительскому спросу - РИА Новости, 16.02.2026
00:11 16.02.2026 (обновлено: 02:03 16.02.2026)
Названы российские регионы, лидирующие по потребительскому спросу
Чукотка и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов по потребительскому спросу, замыкают список Мурманская области и Ненецкий автономный округ
экономика, россия, ненецкий автономный округ, чукотский автономный округ, магаданская область
Экономика, Россия, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область
Названы российские регионы, лидирующие по потребительскому спросу

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Чукотка и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов по потребительскому спросу, замыкают список Мурманская области и Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.

Влияние экономики на спрос

Российская экономика в 2025 году характеризовалась заметным снижением темпов роста, что, в частности, затронуло и потребительский спрос. Позитивная динамика ВВП, наблюдавшаяся ранее, постепенно сходила на нет на фоне высоких ставок, рост зарплат замедлился. В денежном выражении потребители стали тратить более экономно, что связано как с замедлением темпов роста зарплат, так и c ростом стоимости товаров и услуг.
Рейтинг регионов по динамике спроса
Рейтинг российских регионов по динамике спроса
00:00
По оценкам РИА Новости, за 2025 год потребительский спрос в России вырос на 2,93%. По сравнению с 2024 годом темпы роста спроса снизились более чем в два раза. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и оборота общественного питания. В 2025 году структуре потребительских расходов 72% приходилось на розничную торговлю, 23% на рынок услуг и 5 % на общественное питание. По сравнению с 2024 годом заметных изменений в этих пропорциях не произошло.
Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили шестой ежегодный рейтинг регионов по динамике потребительского спроса.
Как показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса очень сильно различается у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, четыре региона в 2025 году показали снижение потребительского спроса, у одного региона спрос остался на прежнем уровне, а в 80 регионах спрос населения вырос относительно прошлого года. При этом оборот розничной торговли снизился у пяти, объем услуг – у одиннадцати, оборот общественного питания – у четырнадцати регионов.
Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Самый большой рост потребительского спроса в прошедшем году отмечался в Чукотском автономном округе, где по расчетам РИА Новости, он увеличился на 13,9%. Также достаточно сильно потребительский спрос вырос в Магаданской области (+10,1%). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Удмуртская Республика и Кабардино-Балкарская Республика, где спрос вырос в 2025 году на 9,2% и 8,9% соответственно.
Замыкает первую пятерку рейтинга Республика Мордовия с показателем 8,5%. Во всех этих регионах наиболее существенный вклад в положительную динамику внесла розничная торговля, а в Чукотском автономном округе и Кабардино-Балкарской Республике в дополнение к розничной торговле довольно высокие темпы продемонстрировал сектор общественного питания, что также внесло весомый вклад в итоговый показатель.
Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в десятке лидеров по динамике потребительского спроса в 2025 году расположились: Тува, Челябинская, Оренбургская, Иркутская области, Приморский край. Как видно, географический разброс лидеров довольно обширен.
На общем фоне, как было сказано ранее, в четырех регионах в прошедшем году отмечалось сокращение потребительского спроса. Согласно расчетам РИА Новости, негативная динамика наблюдалась в Ханты-Мансийском автономном округе, Тульской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе.
Негативную динамику во всех перечисленных регионах кроме Ненецкого автономного округа показала розничная торговля, вес которой в показателе потребительского спроса максимальный. В Ненецком автономном округе на фоне слабо положительных результатов розничной торговли существенно снизился оборот общественного питания, вес которого здесь довольно высок.
Еще в пятнадцати регионах динамика спроса также была очень слабой, менее одного процента. В Самарской области спрос за год не изменился.
Средние траты

Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2025 году составляли 48,8 тысячи рублей, что выше уровня 2024 года на 12,2%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 35 тысяч рублей, на оплату услуг 11,4 тысячи рублей, а на общественное питание 2,4 тысячи рублей.
У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного выше средних по стране. В частности, в Москве средние расходы составляют 84,6 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 68,3 тысячи рублей, в Краснодарском крае – 64,2 тысячи рублей. В целом в 21 регионе ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень.
На другом полюсе находятся регионы, в которых население тратит мало. В трех регионах в 2025 году потребительские расходы не превысили 25 тысяч рублей на человека в месяц. Разница между пятеркой лидеров по потреблению и аутсайдеров превышает три раза.
