https://ria.ru/20260216/putin-2074741063.html
Путин включил Здунова в совет государственной демографической политики
Путин включил Здунова в совет государственной демографической политики - РИА Новости, 16.02.2026
Путин включил Здунова в совет государственной демографической политики
Президент России Владимир Путин включил в состав совета по реализации государственной демографической и семейной политики главу Мордовии Артема Здунова,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:40:00+03:00
2026-02-16T16:40:00+03:00
2026-02-16T16:40:00+03:00
россия
владимир путин
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg
https://ria.ru/20260216/kollegiya-2074739985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_102:0:1245:857_1920x0_80_0_0_9f2a34bb7fa9444466a6c2c02e166695.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, артем здунов
Россия, Владимир Путин, Артем Здунов
Путин включил Здунова в совет государственной демографической политики
Путин включил главу Мордовии Здунова в совет демографической и семейной политики