16:40 16.02.2026
2026
Путин включил Здунова в совет государственной демографической политики

Путин включил главу Мордовии Здунова в совет демографической и семейной политики

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав совета по реализации государственной демографической и семейной политики главу Мордовии Артема Здунова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики... включив в него Здунова А.А. - Главу Республики Мордовия", - говорится в документе.
