Путин поздравил с 50-летием выпуска первого "КамАЗа" коллектив завода
14:26 16.02.2026 (обновлено: 14:34 16.02.2026)
Путин поздравил с 50-летием выпуска первого "КамАЗа" коллектив завода
Путин поздравил с 50-летием выпуска первого "КамАЗа" коллектив завода
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов группы компаний "КамАЗ" с 50-летней годовщиной выпуска первого грузового автомобиля этой марки... РИА Новости, 16.02.2026
россия, владимир путин, общество, камаз (завод)
Россия, Владимир Путин, Общество, КамАЗ (завод)
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов группы компаний "КамАЗ" с 50-летней годовщиной выпуска первого грузового автомобиля этой марки и отметил, что проверенная в боях техника компании служит Родине и помогает добиваться целей специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 50-летней годовщиной выпуска первого грузового автомобиля марки "КамАЗ"... Проверенная в боях техника "КамАЗа" служит Родине, помогает нашим героям добиваться целей специальной военной операции", - говорится в поздравлении.
Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Путину подарили статуэтку орловского зубра
Вчера, 14:00
Путин отметил, что строительство "КамАЗа" - яркая и незабываемая страница истории России, ведь его стройка объединила десятки тысяч представителей разных национальностей, профессий и возрастов со всей страны. Так, благодаря самоотверженному труду и энтузиазму трудового коллектива 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера завода сошёл первый большегрузный автомобиль.
Также он заявил, что "КамАЗ"- настоящий автогигант и одно из крупнейших промышленных предприятий страны, его продукция надёжно проявляет себя в разных климатических и дорожных условиях и широко востребована в строительстве и горнодобыче, городских транспортных компаниях, а также в других отраслях. Команда "КамАЗ-Мастер" - многократная победительница престижных международных соревнований и известна по всему миру.
Путин выразил уверенность в компетентности работников, которые достойно отвечают на серьёзные, беспрецедентные вызовы и, опираясь на опыт и традиции ветеранов, решают ответственные задачи, внедряют современные конструкторские, инженерные идеи и экологически чистые, безопасные технологии и материалы, неуклонно повышают качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также уделяют приоритетное внимание своевременному, надлежащему исполнению гособоронзаказа.
"От души желаю коллективу компании и ветеранам завода доброго здоровья, успехов и всего наилучшего. Ещё раз с юбилеем!", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко раскрыл планы на переговоры с Путиным
Вчера, 13:50
 
Россия Владимир Путин Общество КамАЗ (завод)
 
 
