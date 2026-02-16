Путин поздравил с 50-летием выпуска первого "КамАЗа" коллектив завода

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов группы компаний "КамАЗ" с 50-летней годовщиной выпуска первого грузового автомобиля этой марки и отметил, что проверенная в боях техника компании служит Родине и помогает добиваться целей специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 50-летней годовщиной выпуска первого грузового автомобиля марки "КамАЗ"... Проверенная в боях техника "КамАЗа" служит Родине, помогает нашим героям добиваться целей специальной военной операции", - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что строительство "КамАЗа" - яркая и незабываемая страница истории России , ведь его стройка объединила десятки тысяч представителей разных национальностей, профессий и возрастов со всей страны. Так, благодаря самоотверженному труду и энтузиазму трудового коллектива 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера завода сошёл первый большегрузный автомобиль.

Также он заявил, что "КамАЗ"- настоящий автогигант и одно из крупнейших промышленных предприятий страны, его продукция надёжно проявляет себя в разных климатических и дорожных условиях и широко востребована в строительстве и горнодобыче, городских транспортных компаниях, а также в других отраслях. Команда "КамАЗ-Мастер" - многократная победительница престижных международных соревнований и известна по всему миру.

Путин выразил уверенность в компетентности работников, которые достойно отвечают на серьёзные, беспрецедентные вызовы и, опираясь на опыт и традиции ветеранов, решают ответственные задачи, внедряют современные конструкторские, инженерные идеи и экологически чистые, безопасные технологии и материалы, неуклонно повышают качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также уделяют приоритетное внимание своевременному, надлежащему исполнению гособоронзаказа.