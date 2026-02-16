Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев обсудили развитие российско-казахстанских отношений - РИА Новости, 16.02.2026
13:50 16.02.2026 (обновлено: 13:55 16.02.2026)
Путин и Токаев обсудили развитие российско-казахстанских отношений
Путин и Токаев обсудили развитие российско-казахстанских отношений - РИА Новости, 16.02.2026
Путин и Токаев обсудили развитие российско-казахстанских отношений
Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:50:00+03:00
2026-02-16T13:55:00+03:00
россия
казахстан
в мире
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://ria.ru/20260216/putin-2074687975.html
россия
казахстан
россия, казахстан, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, В мире, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин и Токаев обсудили развитие российско-казахстанских отношений

Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба Кремля.
"Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества - с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Путин принял предложение Токаева посетить Казахстан с госвизитом
Россия Казахстан В мире Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
 
 
