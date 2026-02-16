https://ria.ru/20260216/putin-2074687975.html
Путин принял предложение Токаева посетить Казахстан с госвизитом
Путин принял предложение Токаева посетить Казахстан с госвизитом - РИА Новости, 16.02.2026
Путин принял предложение Токаева посетить Казахстан с госвизитом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента РФ Владимира Путина осуществить государственный визит в Казахстан, приглашение было с... РИА Новости, 16.02.2026
Путин принял предложение Токаева посетить Казахстан с госвизитом
Путин принял предложение Токаева осуществить государственный визит в Казахстан