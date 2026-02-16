В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Токаева

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым двустороннее взаимодействие, сообщила пресс-служба Кремля.
"Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере", — говорится в релизе.
"Приглашение было с благодарностью принято", — отмечается в публикации.
Затрагивались и актуальные проблемы международной повестки.
Президенты также отметили важность продвижения совместных научно-образовательных инициатив и позитивно оценили работу по углублению культурно-гуманитарных связей.
В предыдущий раз лидеры общались по телефону в конце декабря. Тогда Путин и Токаев коснулись некоторых вопросов двусторонней повестки, в том числе реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре.