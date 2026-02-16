Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Токаева - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 16.02.2026 (обновлено: 17:01 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/putin-2074685984.html
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Токаева
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Токаева - РИА Новости, 16.02.2026
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Токаева
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым двустороннее взаимодействие, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:46:00+03:00
2026-02-16T17:01:00+03:00
владимир путин
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015288328.html
https://ria.ru/20260105/tokaev-2066433231.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, астана
Владимир Путин, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Астана
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Токаева

Путин обсудил по телефону с Токаевым развитие двусторонних отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым двустороннее взаимодействие, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере", — говорится в релизе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Казахстана
9 мая 2025, 03:04
Кроме того, Путин подтвердил, что примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане. Токаев, в свою очередь, пригласил главу российского государства лично посетить Казахстан.
«
"Приглашение было с благодарностью принято", — отмечается в публикации.
Затрагивались и актуальные проблемы международной повестки.
Президенты также отметили важность продвижения совместных научно-образовательных инициатив и позитивно оценили работу по углублению культурно-гуманитарных связей.
В предыдущий раз лидеры общались по телефону в конце декабря. Тогда Путин и Токаев коснулись некоторых вопросов двусторонней повестки, в том числе реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Токаев заявил, что встреча с Назарбаевым говорит о высоких качествах Путина
5 января, 08:12
 
Владимир ПутинРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВ миреАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала