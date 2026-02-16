Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит переговоры с Токаевым - РИА Новости, 16.02.2026
12:39 16.02.2026 (обновлено: 13:10 16.02.2026)
Путин проводит переговоры с Токаевым
Владимир Путин проводит переговоры с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2026
казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, дмитрий песков, москва
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Дмитрий Песков, Москва
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимир Путин проводит переговоры с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"У него (президента России. — Прим. ред.) сейчас идет международный телефонный разговор. И мы в самое ближайшее время вам дадим сообщение. Путин разговаривает со своим коллегой из Казахстана, с Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым", — рассказал он.

В предыдущий раз лидеры общались по телефону в конце декабря.
Тогда Путин и Токаев затронули некоторые вопросы двусторонней повестки, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Токаев заявил, что встреча с Назарбаевым говорит о высоких качествах Путина
5 января, 08:12
 
Заголовок открываемого материала