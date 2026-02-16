https://ria.ru/20260216/putin-2074662455.html
Путин проводит переговоры с Токаевым
Путин проводит переговоры с Токаевым - РИА Новости, 16.02.2026
Путин проводит переговоры с Токаевым
Владимир Путин проводит переговоры с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:39:00+03:00
2026-02-16T12:39:00+03:00
2026-02-16T13:10:00+03:00
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
дмитрий песков
москва
