10:50 16.02.2026 (обновлено: 13:28 16.02.2026)
Котяков заявил о росте числа профессий в России
Котяков заявил о росте числа профессий в России
Котяков заявил о росте числа профессий в России

Котяков: число профессий в России выросло до 10 тысяч

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Количество профессий в России выросло до десяти тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"Мы даже в динамике последних периодов видим, что у нас было, допустим, восемь тысяч профессий, сегодня у нас десять тысяч профессий", — рассказал он на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".

Министр подчеркнул, что в стране также растет число направлений.
"Искусственный интеллект и вообще сфера IT поднимают планку вхождения в профессию. То есть мы сегодня видим, что ребятам сложнее будет войти в профессию, не обладая определенными базовыми навыками", — пояснил Котяков.
Глава Минтруда уточнил, что безработица в России составляет 2,2%. Уровень трудоустройства выпускников вырос, многие после завершения учебы работают по специальности.
Более 300 тысяч предприятий участвуют в формировании прогноза потребности экономики в кадрах, добавил Котяков.
Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
