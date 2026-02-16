Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о поступающих в адрес посольства в Финляндии угрозах - РИА Новости, 16.02.2026
09:23 16.02.2026
Посол России рассказал о поступающих в адрес посольства в Финляндии угрозах
В адрес посольства России и российских дипломатов в Хельсинки регулярно поступают оскорбления и угрозы, это стало неотъемлемой частью дипломатической службы в... РИА Новости, 16.02.2026
в мире, россия, хельсинки, финляндия, павел кузнецов
В мире, Россия, Хельсинки, Финляндия, Павел Кузнецов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В адрес посольства России и российских дипломатов в Хельсинки регулярно поступают оскорбления и угрозы, это стало неотъемлемой частью дипломатической службы в Финляндии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Никуда не исчезло психологическое давление на наших сотрудников. В адрес посольства и дипломатов по-прежнему регулярно поступают оскорбления и угрозы", - сказал глава дипмиссии.
Люди с флагами Финляндии на площади в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Аномально слабы": в Финляндии подняли панику из-за России
08:00
По словам посла, приходится констатировать, что все это стало "практически неотъемлемой частью дипломатической службы в Финляндии".
"В целом же ситуация вокруг посольства несколько успокоилась. Каких-либо серьезных актов вандализма или правонарушений в отношении диппредставительства в последнее время зафиксировано не было. Поддерживаем постоянные рабочие контакты с финской полицией", - добавил Кузнецов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки
08:41
 
В миреРоссияХельсинкиФинляндияПавел Кузнецов
 
 
