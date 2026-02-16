Посол России рассказал о поступающих в адрес посольства в Финляндии угрозах

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В адрес посольства России и российских дипломатов в Хельсинки регулярно поступают оскорбления и угрозы, это стало неотъемлемой частью дипломатической службы в Финляндии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

"Никуда не исчезло психологическое давление на наших сотрудников. В адрес посольства и дипломатов по-прежнему регулярно поступают оскорбления и угрозы", - сказал глава дипмиссии.

По словам посла, приходится констатировать, что все это стало "практически неотъемлемой частью дипломатической службы в Финляндии".

"В целом же ситуация вокруг посольства несколько успокоилась. Каких-либо серьезных актов вандализма или правонарушений в отношении диппредставительства в последнее время зафиксировано не было. Поддерживаем постоянные рабочие контакты с финской полицией", - добавил Кузнецов