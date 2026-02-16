Посол Кузнецов: финские власти подогревают в стране военную истерию

Власти Финляндии взяли курс на милитаризацию страны, увеличивают число учений, в том числе в непосредственной близости от российских границ и не скрывают, что их военные приготовления направлены против РФ. О том, как строится работа дипмиссии в столь непростой обстановке, какие ограничения для россиян готовят финские власти, а также о том, как Финляндия пострадала от разрыва связей с Россией, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

– Что можно сказать о социально-экономической ситуации в Финляндии? Каковы потери Финляндии от разрыва экономических связей с Россией и закрытия границы?

– Финляндия переживает, пожалуй, один из наиболее тяжелых периодов в своей современной истории. Нынешнюю социально-экономическую ситуацию в стране можно сравнить с кризисом, в котором страна была в 1990-е годы. Тогда Финляндия оказалась в состоянии глубокой рецессии вследствие обрушения "восточной торговли" после распада СССР . Сейчас Хельсинки как будто решил повторить тот же сценарий, но уже по собственной инициативе.

После начала СВО власти Финляндии разорвали все контакты и связи с Россией, обрушили создававшееся десятилетиями широкомасштабное торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот между нашими странами сократился за четыре года в 12 раз. Если еще в 2021 году он достигал 12,4 миллиарда евро, то по итогам 2025 года, как ожидается, составит лишь немногим более одного миллиарда евро.

Ушедшие с российского рынка финские компании потеряли многие миллиарды евро инвестиций и недополученной прибыли. До 2022 года финские предприниматели с нескрываемой гордостью говорили, что общая сумма их вложений в нашей стране оценивается в 12-14 миллиардов евро. Теперь все это потеряно. Финляндия утратила также важную роль транзитной страны в торговле между Востоком и Западом.

Результаты всего этого говорят сами за себя. Экономический рост в последние годы прекратился. В 2023-2024 годах объем ВВП страны последовательно уменьшался. По итогам 2025 года, согласно предварительным подсчетам, его рост останется на нулевой отметке или чуть выше. Плачевно состояние государственных финансов. Уровень госдолга продолжает стремительно расти и уже приближается к 90% ВВП. А еще не так давно он не превышал 60%. Государственный бюджет страны страдает от хронического дефицита. В 2024 году он составил 4,4% ВВП страны, по итогам 2025 года показатель, скорее всего, будет еще больше. Ситуация уже заставила Европейскую комиссию запустить в отношении Финляндии процедуру устранения чрезмерного бюджетного дефицита.

Все сложнее становится финским предприятиям. В 2025 году в стране подано рекордное со времен кризиса 90-х годов число заявок о банкротстве компаний – более 3 900. Разоряются и закрываются фермерские хозяйства, число которых в последние годы уменьшается на одну-две тысячи в год.

Особенно болезненно ситуация сказывается на регионах востока и севера Финляндии, для которых до 2022 года торгово-экономические связи с Россией и российский туризм играли весьма важную роль. Так, только одна из областей, Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма.

Ставит рекорды безработица. В конце 2025 года Финляндия вышла на первое место в ЕС по уровню безработицы – 10,6% трудоспособного населения. Еще в 2022 году этот показатель в стране был ниже среднего по Евросоюзу. Особенно тяжелая ситуация среди молодежи – не имеет работы почти 20% жителей страны в возрасте до 24 лет. Расходы государства на поддержку безработных превышают миллиард евро в год.

Правительство Финляндии пытается свести концы с концами в основном путем урезания государственных расходов по всем направлениям, не имеющим отношения к обороне. Сложно назвать статьи госбюджета, по которым в последние два-три года не было предпринято масштабных сокращений. Здесь и социальное обеспечение, и здравоохранение, и помощь предпринимательству, и поддержка НИОКР, и образование.

Все это заставляет финнов весьма пессимистично смотреть в будущее. Согласно опросам, 60% жителей Финляндии считают, что страна движется неверным курсом и почти столько же полагает, что "раньше жизнь была более счастливой".

– Какие настроения сейчас преобладают в финском обществе?

– Новый русофобский курс Хельсинки привел к полному переформатированию всей общественно-психологической атмосферы в стране. Все ресурсы пропаганды, включая СМИ и многочисленные политологические центры, брошены на оправдание решений политического руководства о безальтернативности "смены ориентиров", разрыва связей с Россией, наращивания здесь натовского военного присутствия, безудержной милитаризации за счет сокращения расходов на социальные нужды и так далее.

Целенаправленно подогревается военная истерия. Граждан запугивают многолетним "гибридным воздействием" со стороны России, призывают готовиться чуть ли не к войне с восточным соседом. Цель очевидна – убедить население страны в необходимости терпеть любые лишения во имя иллюзорного обеспечения "безопасности" перед лицом "российской угрозы", носящей якобы непреходящий, "экзистенциальный" характер.

Самое удивительное, однако, – это как быстро финскому политистеблишменту удалось создать в стране атмосферу "маккартизма" и настоящей "охоты на ведьм". Любое альтернативное официальной позиции руководства страны мнение подается чуть ли не как государственная измена. При этом мы знаем, что в Финляндии по-прежнему достаточно много людей (это и простые граждане, и политики, и представители научной и культурной общественности, деловых кругов), которые убеждены, что развитие нормальных соседских отношений с Россией отвечает национальным интересам их страны. Но они просто боятся высказывать свое мнение, видя как здесь поступают с "инакомыслящими", позволяющими себе публично усомниться в правильности "генеральной линии партии". Политиков лишают партийных билетов, ученых лишают профессорских званий, бизнесменов доводят до банкротства. И это происходит в стране, которая до сих пор кичится приверженностью демократическим ценностям, независимостью прессы и свободой слова.

– Финляндия 10 января официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Минобороны страны уже сообщило, что обсудит с оборонной промышленностью возможность производства мин, силы обороны в свою очередь начнут обучать личный состав их использованию. Что стоит за этим решением, и какие у него могут быть последствия?

– Решение Хельсинки о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении – лишь один в длинной цепочке шагов по ускоренной и масштабной милитаризации страны.

В Хельсинки давно не делают секрета из того, что одним из ключевых элементов нового курса страны по сути становится подготовка к войне с Россией. Военные расходы Финляндии запланировано увеличить до 3% ВВП к 2029 году и довести эту сумму до 5% к 2035 году. С 1 января этого года финские власти повысили возраст пребывания в резерве вооруженных сил до 65 лет, что, по их расчетам, позволит к 2031 году довести число резервистов до миллиона человек. Наращиваются ассигнования на военную подготовку населения, увеличивается количество полигонов и стрельбищ в стране. Закупаются новые типы вооружений. Наряду с обновлением парка многоцелевых истребителей финских ВВС (65 машин F-35) осуществляется модернизация потенциала военно-морских сил, для которых строятся четыре крупнейших в истории страны боевых корабля. На очереди масштабная программа обновления сухопутных сил.

Последствия решения о противопехотных минах, как представляется, затронут, в первую очередь, самих финнов. В конечном итоге, речь идет о возможности минирования их собственной территории. С нашей стороны будут, разумеется, предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности страны в складывающейся обстановке.

– В 2025 году финские силы обороны провели большое количество учений, часть которых прошла недалеко от границ с Россией. Что отрабатывалось в ходе таких учений и увеличился ли их масштаб? Сформировалась ли за это время какая-то тенденция и что можно сказать о планах на 2026 год? Увеличит ли Россия число учений вблизи финских границ в качестве ответной меры?

– Военно-политическое руководство Финляндии планомерно интенсифицирует тренировочную активность вооруженных сил как на территории страны, так и за рубежом. В 2025 году, по данным минобороны страны, финские военнослужащие в общей сложности приняли участие в 115 маневрах. В текущем году эту цифру планируется увеличить до 122 мероприятий. Для сравнения, в 2023 году было проведено 89 учений, то есть рост составит более 35%.

При этом увеличивается не только число проводимых, как здесь говорят, "тренировок с коллегами по блоку". Меняется сам их характер. Финны осваивают новые для себя горизонты взаимодействия с Североатлантическим альянсом, встраиваются в повышено чувствительные форматы сотрудничества. В октябре 2025 года Хельсинки впервые официально подтвердил участие страны в ежегодных учениях тактических ядерных сил НАТО Steadfast Noon в районе акватории Северного моря . Целью маневров стала отработка взаимодействия подразделений альянса в области потенциального применения ядерного оружия.

Набирает обороты масштаб учений, организуемых в непосредственной близости от наших границ. В мае-июне 2025 года состоялись многонациональные маневры "Lively Sabre 25" и "Karelian Sword 25". В ноябре-декабре 2025 года были проведены крупнейшие учения сухопутных войск вооруженных сил Финляндии "Lively Sentry 25". Численность военнослужащих, принимавших участия в этих мероприятиях, составляла от 4300 человек ("Lively Sabre 25") до 6550 человек ("Lively Sentry 25").

Полным ходом продолжается разведывательная деятельность военного блока. Фактически на регулярной основе фиксируются пролеты натовских разведсамолетов вдоль границы с Россией. Финское воздушное пространство плотно освоили стратегические бомбардировщики B-52 "Stratofortress" ВВС США. Вдобавок к этому летом 2025 года на авиабазе Пирккала впервые в Северной Европе появился натовский разведывательный беспилотный летательный аппарат "RQ-4D Phoenix". В нашем военно-политическом планировании, разумеется, будем исходить из уровня угроз для безопасности России с финского направления.

– На севере Финляндии формируется многонациональная тактическая группа передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Что сегодня известно об этой инициативе и понимают ли ее участники, что это не останется без ответа со стороны Москвы?

Дания, Исландия, Италия, Норвегия, – Действительно, полным ходом идет развертывание в финской Лапландии (населенные пункты Рованиеми и Соданкюля) многонациональной группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО ("Forward Land Forces", FLF). Судя по представленной концепции, военнослужащие из стран-участниц ( Великобритания Франция ) будут приезжать в страну на ротационной основе для участия в совместных с финнами учебно-тактических маневрах. На постоянной основе здесь пока планируется размещение представителей командно-штабной группы планирования из Швеции , которая выступает в качестве координатора натовских сил в этом проекте. При этом в случае необходимости, дескать, присутствие здесь альянса может быть оперативно расширено до масштаба полноценной бригады, то есть до трех-пяти тысяч военнослужащих. Объём участия каждой из стран-участниц еще предстоит определить, но представители шведского военного командования, например, уже рапортуют о готовности направить сюда батальон из состава своей 19-й Норрботтенской бригады. Предполагается, что в этой связи в Финляндию также будут переброшены шведские танки "Strv 122", БМП СV90, а также самоходные артиллерийские установки "Archer".

Запуск полномасштабного функционирования новой натовской структуры запланирован на текущий год. Однако мы уже слышим призывы отдельных шведских представителей изменить её формат и разместить на севере Финляндии полноценное подразделение Североатлантического альянса на постоянной основе по примеру модели, отработанной военным блоком в странах Балтии

И это отнюдь не единственный пример активного освоения натовцами финской территории. В сентябре 2025 года в городе Миккели в 140 километрах от границы с Россией приступил к работе штаб регионального командования сухопутных сил альянса. Новую структуру планируется укомплектовать штатом до 50 офицеров из Великобритании, Дании, Нидерландов , Норвегии, Финляндии, Швеции и США . В мирное время, как заявляется, они займутся планированием и организацией учебных военных маневров сухопутных войск НАТО в Северной Европе. В случае возникновения военного конфликта штаб, дескать, возьмет на себя командование сухопутными силами военного блока в регионе. Финское военно-политическое руководство с гордостью заявляет, что штабу в Миккели отводится роль одного из ключевых элементов в системе военного сдерживания России в регионе Северо-Восточной Европы.

– Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее сообщил, что страна примет участие в так называемых мерах по обеспечению безопасности Украины. В чем это может выражаться? Какую помощь Украине Финляндия оказала в 2025 году? Какие типы вооружений поставляются киевскому режиму? В феврале 2025 года минобороны Финляндии объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ. Что это за вооружение? Поможет ли это как-то Киеву?

– Хельсинки остается одним из ведущих (по крайней мере на душу населения) поставщиков вооружений киевскому режиму. Финляндия направила на Украину уже 32 "пакета" военной продукции на общую сумму 3,2 миллиарда евро. В дополнение к этому более 600 миллионов евро выделены финской промышленности из госбюджета для выполнения заказов ВСУ. Финны собираются участвовать и в программе совместных закупок европейскими странами военной продукции в США для её дальнейшей передачи украинцам.

Точная номенклатура поставляемой Финляндией Киеву военной продукции засекречена. Однако из открытых источников известно, что Хельсинки неоднократно поставлял для нужд ВСУ тяжелую бронетехнику, артиллерийские орудия, системы вооружений ПВО, артиллерийские и стрелковые боеприпасы, беспилотники, снаряжение (шлемы, бронежилеты, комплекты первой помощи) и многое другое.

Что имеется в виду под анонсированными финским правительством "мерами по обеспечению безопасности Украины", до сих пор не ясно, в том числе, насколько можно судить, и самим финнам. Пока руководство страны заявляет, что окончательные решения на этот счет не приняты, и старается не вдаваться в подробности. В частности, о возможной отправке финских военнослужащих на Украину речь на данном этапе не идет – по словам Петтери Орпо, главной задачей финской армии является оборона территории самой Финляндии.

– Финские правоохранители 12 января сняли арест с задержанного по подозрению в якобы повреждении кабеля судна Fitburg. Три россиянина в составе экипажа судна все еще остаются в Финляндии под запретом на выезд. Есть ли надежда на то, что им удастся вернуться домой? Как вы оцениваете характер подозрений в адрес этих россиян?

– Финские власти продолжают расследование инцидента, связанного с повреждением подводного кабеля. Насколько можно судить по известным обстоятельствам дела, никаких конкретных подтверждений "виновности" россиян в произошедшем не существует. К тому же место повреждения кабеля лежит в международных водах Балтики, следовательно, к разбору ситуации должна применяться конвенция ООН по морскому праву, а не нормы финского национального законодательства. Рассчитываем, что дело будет рассмотрено объективно и наши сограждане смогут скоро вернуться домой. Сотрудники Посольства находятся в постоянном личном контакте с российскими моряками, оказывая им всевозможное содействие в рамках имеющихся у нас прав и полномочий, поддерживают связь с адвокатами и представителями судовладельца.

– Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами, которые покупаются в виде акций в жилищных компаниях. Что это будет означать на практике, и кого это затронет? Готовят ли финские власти еще какие-нибудь ужесточения в адрес россиян?

– Официальный Хельсинки по-прежнему демонстрирует готовность продолжать линию на последовательное ограничение прав граждан России в Финляндии под предлогом обеспечения национальной безопасности. Риторика министра обороны, заявившего в конце 2025 года о начале работы по "прояснению рисков", связанных с владением россиянами квартирами в стране, полностью вписывается в рамки этого курса.

Ранее оборонное ведомство инициировало введение запрета для граждан России и Белоруссии на покупку в Финляндии объектов недвижимости, под которыми здесь подразумеваются, в первую очередь, земельные участки. Распространение такого же запрета на сделки с квартирами, возможно, представляется местным политикам логичным.

Нелишним, впрочем, будет напомнить, что финские власти так ни разу и не предоставили никаких доказательств существования "угроз" в связи с приобретением россиянами недвижимости. Речь идет о неприкрытой дискриминации граждан России.

Насколько реально введение запрета на приобретение квартир россиянами, пока сказать трудно. Исключать этого нельзя. Политическая воля и запрос на такого рода шаги здесь сохраняются.

– Финский суд ранее отклонил апелляцию российской стороны на решение по аресту объектов РФ в стране. Обжаловала ли российская сторона это решение? Есть ли такие планы? Не предпринимают ли местные власти попыток отобрать землю у посольства России?

– За последние месяцы ситуация с российской недвижимостью в Финляндии не изменилась – под арестом по абсурдному иску украинских компаний находится около 40 объектов, принадлежащих Российской Федерации. Рассчитываем, что вопрос будет в конце концов решен в судебном порядке на основе норм международного права. Все необходимые действия в этом направлении российской стороной предпринимаются.

Пока мы не видим каких-либо попыток финской стороны претендовать на занимаемые Посольством здания и участки земли под ними, которые защищены положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Рассчитываем, что финская сторона и впредь будет руководствоваться нормами международного права, обеспечивающими обоим государствам возможность взаимного дипломатического присутствия.

– Президент Финляндии Александр Стубб ранее не исключил восстановления диалога с Россией в будущем. Можно ли это считать смягчением риторики? Были ли какие-нибудь практические шаги в этом направлении с финской стороны?

– Ни о каком смягчении риторики представителей финского руководства в отношении России, безусловно, говорить нельзя. Звучащие здесь в последнее время отдельные и достаточно расплывчатые высказывания о возможном восстановлении диалога с Москвой когда-то там в будущем, после урегулирования украинского конфликта и так далее, являются, на мой взгляд, не более чем неуклюжей и вынужденной попыткой продемонстрировать заокеанским и европейским старшим братьям, да и населению страны, способность "адекватно реагировать" на быстро меняющиеся геополитические реалии.

К сожалению, мы не видим никаких даже намеков на изменение антироссийского внешнеполитического курса нынешней правящей элиты Финляндии, направленного на всемерную конфронтацию с нашей страной и нанесение России если не военного (все уже осознали, что это невозможно), то политико-экономического стратегического поражения.

Хотел бы также обратить внимание, что, говоря о возможности возобновления диалога с Россией, финские политики неизменно подчеркивают, что время для этого еще не пришло, имея, очевидно, в виду, что они будут определять, когда это время наступит. Хотел бы их разочаровать, хотя, думаю, они и сами это хорошо понимают. Наученная горьким опытом взаимодействия с европейскими партнерами, теперь Россия сама будет решать с кем, когда и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов.

В целом же думаю, что российско-финляндские отношения начнут восстанавливаться, когда политическая элита Финляндии всерьез задумается о национальных интересах и благополучии своего народа.

– Как сейчас строится работа дипмиссии? Удается ли в полной мере оказывать консульские услуги? Были ли новые случае давления на российских дипломатов или попытки вербовки? В некоторых странах наши дипмиссии подвергаются нападениям или актам вандализма. Как обстоит в последнее время ситуация с посольством в Финляндии?

– Условия работы посольства по-прежнему трудно назвать нормальными. Безусловно, сказываются, санкционные ограничения, затрудняющие решение самых тривиальных вопросов по обеспечению повседневного функционирования диппредставительства. Непростой задачей становится элементарная оплата счетов, приобретение и ремонт оборудования, заправка служебных автомобилей. Решение всех этих вопросов требует времени и ресурсов.

Действия Хельсинки привели к сокращению численности сотрудников Посольства, включая консульский отдел, в последние два-три года более чем в два раза. Тем не менее, наше диппредставительство в полном объеме выполняет возложенные на него задачи, в том числе на консульском участке. Консотдел посольства продолжает оказывать полный спектр услуг российским гражданам, которых в Финляндии насчитывается около 70 тысяч.

Никуда не исчезло психологическое давление на наших сотрудников. В адрес посольства и дипломатов по-прежнему регулярно поступают оскорбления и угрозы. К сожалению, приходится констатировать, что все это стало практически неотъемлемой частью дипломатической службы в Финляндии.