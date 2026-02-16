Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полиция Лондона попросила не показывать письма об экс-после и Эпштейне
09:40 16.02.2026
СМИ: полиция Лондона попросила не показывать письма об экс-после и Эпштейне
СМИ: полиция Лондона попросила не показывать письма об экс-после и Эпштейне
в мире
великобритания
сша
джеффри эпштейн
кир стармер
гордон браун
politico
СМИ: полиция Лондона попросила не показывать письма об экс-после и Эпштейне

Politico: полиция Лондона просит не публиковать письма о Мандельсоне и Эпштейне

© REUTERS / Jeff Overs/BBCПитер Мандельсон
Питер Мандельсон
© REUTERS / Jeff Overs/BBC
Питер Мандельсон. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лондонская полиция попросила правительство пока не публиковать письма, в которых Даунинг-стрит интересуется у экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона о его связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Глава аппарата британского премьера Морган Максуини 8 февраля ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение, при этом он выразил полное доверие премьер-министру Киру Стармеру. За Максуини последовал и глава коммуникаций премьера Тим Аллан.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Власти США опубликовали список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
Вчера, 23:47
"Полиция попросила правительство Великобритании пока не публиковать важные письма, в которых Даунинг-стрит интересуется у Питера Мандельсона о его связях с Джеффри Эпштейном", - говорится в статье.
Как заявил Politico представитель столичной полиции, внимание уделено долгому и тщательному процессу расследования предполагаемых нарушений при выполнении обязанностей госслужащего.
"В рамках исследования обстоятельств дела мы рассмотрим материалы, найденные и предоставленные нам секретариатом кабинета министров, для оценки того, окажет ли публикация отрицательное воздействие на расследование или на любую последующую работу", - сообщил изданию один из источников.
По информации Politico, конечное решение о публикации документов остается за правительством и парламентом.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна
12 февраля, 08:00
 
В мире Великобритания США Джеффри Эпштейн Кир Стармер Гордон Браун Politico
 
 
