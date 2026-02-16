Рейтинг@Mail.ru
Футболист из Евпатории погиб в зоне СВО - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
10:28 16.02.2026 (обновлено: 10:31 16.02.2026)
Футболист из Евпатории погиб в зоне СВО
Футболист из Евпатории погиб в зоне СВО
Футболист, выступавший в евпаторийской команде "ТаврияЭнерго" и молодежной сборной Украины, погиб в зоне спецоперации, сообщили в федерации футбола Евпатории. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
украина, евпатория, республика крым, спорт, вокруг спорта
Футбол, Украина, Евпатория, Республика Крым, Спорт, Вокруг спорта
Футболист из Евпатории погиб в зоне СВО

Футболист из Евпатории Сергей Петров погиб в зоне СВО

© Фото : Федерация футбола города Евпатории/ВКонтактеФутболист Сергей Петров
Футболист Сергей Петров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Федерация футбола города Евпатории/ВКонтакте
Футболист Сергей Петров. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Футболист, выступавший в евпаторийской команде "ТаврияЭнерго" и молодежной сборной Украины, погиб в зоне спецоперации, сообщили в федерации футбола Евпатории.
"В зоне СВО погиб футболист ФК "ТаврияЭнерго" Петров Сергей", - говорится в сообщении.
Петров начинал профессиональную деятельность в луцкой "Волыни", привлекался к молодежной сборной Украины, затем играл в первой лиге Украины в кировоградской "Звезде", ФК "Львов", "Рухе", "Металлисте 1925", "Агробизнесе". В 2022 году вернулся в Крым, поиграв в "Алустоне" (команда из Алушты), уехал в Узбекистан, завершил карьеру после травмы, сообщили в федерации.
"В июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем, попал в штурмовую бригаду на покровское направление. С последнего штурма он не вернулся", - говорится в сообщении.
По данным Transfermarkt, в активе нападающего Петрова один матч за молодежную сборную Украины, проведенный в ноябре 2016 года.
Президент федерации бокса Самарской области погиб в зоне СВО
