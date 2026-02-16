Футболист из Евпатории погиб в зоне СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Футболист, выступавший в евпаторийской команде "ТаврияЭнерго" и молодежной сборной Украины, погиб в зоне спецоперации, сообщили в федерации футбола Евпатории.
«
"В зоне СВО погиб футболист ФК "ТаврияЭнерго" Петров Сергей", - говорится в сообщении.
Петров начинал профессиональную деятельность в луцкой "Волыни", привлекался к молодежной сборной Украины, затем играл в первой лиге Украины в кировоградской "Звезде", ФК "Львов", "Рухе", "Металлисте 1925", "Агробизнесе". В 2022 году вернулся в Крым, поиграв в "Алустоне" (команда из Алушты), уехал в Узбекистан, завершил карьеру после травмы, сообщили в федерации.
«
"В июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем, попал в штурмовую бригаду на покровское направление. С последнего штурма он не вернулся", - говорится в сообщении.
По данным Transfermarkt, в активе нападающего Петрова один матч за молодежную сборную Украины, проведенный в ноябре 2016 года.
Президент федерации бокса Самарской области погиб в зоне СВО
17 января, 22:09