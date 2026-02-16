Петросян появилась с Тутберидзе на тренировке на Олимпиаде

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян появилась с тренером Этери Тутберидзе на первой тренировке на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.