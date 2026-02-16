Рейтинг@Mail.ru
Петросян появилась с Тутберидзе на тренировке на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:10 16.02.2026 (обновлено: 19:42 16.02.2026)
Петросян появилась с Тутберидзе на тренировке на Олимпиаде
Петросян появилась с Тутберидзе на тренировке на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Петросян появилась с Тутберидзе на тренировке на Олимпиаде
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян появилась с тренером Этери Тутберидзе на первой тренировке на Олимпийских играх 2026 года в Италии,... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T16:10:00+03:00
2026-02-16T19:42:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
этери тутберидзе
https://ria.ru/20260215/petrosyan-2074490984.html
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Этери Тутберидзе
Петросян появилась с Тутберидзе на тренировке на Олимпиаде

Петросян появилась с Тутберидзе на тренировке на Олимпиаде-2026

Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян появилась с тренером Этери Тутберидзе на первой тренировке на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Спортсменка должна исполнить в Милане тренировочный прогон произвольной программы.
Личный женский турнир Олимпиады пройдет 17 и 19 февраля. Перед стартом короткой программы Петросян проведет еще одну тренировку.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
15 февраля, 11:45
15 февраля, 11:45
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Этери Тутберидзе
 
Версия 2023.1 Beta
