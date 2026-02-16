https://ria.ru/20260216/peterburg-2074745300.html
В Петербурге женщина ударила ножом не оценившего ремонт сожителя
В Петербурге женщина ударила ножом не оценившего ремонт сожителя - РИА Новости, 16.02.2026
В Петербурге женщина ударила ножом не оценившего ремонт сожителя
Петербурженка ударила ножом сожителя в День всех влюбленных за то, что он не оценил ремонт в ее квартире, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по СЗФО. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:53:00+03:00
2026-02-16T16:53:00+03:00
2026-02-16T17:12:00+03:00
происшествия
сзфо
красногвардейский район
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074750268_0:23:874:515_1920x0_80_0_0_1a540fcea7639884c438fcd64b1a65ff.jpg
https://ria.ru/20260216/koll-tsentr-2074712376.html
https://ria.ru/20260206/peterburg-2072631298.html
сзфо
красногвардейский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074750268_43:0:820:583_1920x0_80_0_0_bd8c4b4849c3d213c0db582a47a6b9d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сзфо, красногвардейский район, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, СЗФО, Красногвардейский район, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге женщина ударила ножом не оценившего ремонт сожителя
Петербурженка ударила ножом не оценившего ремонт сожителя в День всех влюбленных