В Петербурге женщина ударила ножом не оценившего ремонт сожителя - РИА Новости, 16.02.2026
16:53 16.02.2026 (обновлено: 17:12 16.02.2026)
В Петербурге женщина ударила ножом не оценившего ремонт сожителя
Петербурженка ударила ножом сожителя в День всех влюбленных за то, что он не оценил ремонт в ее квартире, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по СЗФО. РИА Новости, 16.02.2026
В Петербурге женщина ударила ножом не оценившего ремонт сожителя

Петербурженка ударила ножом не оценившего ремонт сожителя в День всех влюбленных

© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/ВКонтактеНож, которым петербурженка ударила сожителя в День всех влюбленных
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/ВКонтакте
Нож, которым петербурженка ударила сожителя в День всех влюбленных
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Петербурженка ударила ножом сожителя в День всех влюбленных за то, что он не оценил ремонт в ее квартире, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по СЗФО.
"Четырнадцатого февраля в 02.20 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга задержали жительницу дома на Белорусской улице, которая нанесла ножевое ранение мужчине из-за споров о ремонте", - сообщает пресс-служба.
Выяснилось, что женщина недавно сделала в своей квартире ремонт, однако ее избранник "нелестно отозвался о новом дизайне помещения", отмечает пресс-служба Росгвардии. Начался конфликт, в ходе которого женщина выбросила вещи мужчины в окно, а затем нанесла ему удар кухонным ножом в область плеча.
"Хозяйку квартиры, подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью, наряд Росгвардии доставил в полицию. Нож был изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело", - добавил в пресс-службе.
