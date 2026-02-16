В Петербурге открылась школа, где выявили почти сто случаев отравления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Ученики школы №39 в Петербурге, где было зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, возобновили обучение в очном формате, сообщили РИА Новости в районной администрации.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора 11 февраля сообщало, что среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом. Ведомство сообщало также о завершении комплекса противоэпидемических мероприятий, направленного на устранение очага норовирусной инфекции.

"Школа в понедельник возобновила обучение в очном формате", – сказал представитель администрации Невского района.