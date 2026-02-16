https://ria.ru/20260216/peterburg-2074656540.html
В Петербурге открылась школа, где выявили почти сто случаев отравления
Ученики школы №39 в Петербурге, где было зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, возобновили обучение в очном формате,... РИА Новости, 16.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Ученики школы №39 в Петербурге, где было зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, возобновили обучение в очном формате, сообщили РИА Новости в районной администрации.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора
11 февраля сообщало, что среди учащихся и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга
зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом. Ведомство сообщало также о завершении комплекса противоэпидемических мероприятий, направленного на устранение очага норовирусной инфекции.
"Школа в понедельник возобновила обучение в очном формате", – сказал представитель администрации Невского района.
Ранее районные власти сообщали РИА Новости, что школа №39 должна была открыться 12 февраля, однако тогда ученики 5-11-х классов остались на дистанционном обучении, поскольку межрегиональное управление Роспотребнадзора приняло решение о дополнительном отбор проб воды после ликвидации очага инфекции.