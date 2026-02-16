Панде Катюше из Московского зоопарка подарили клатч в виде сердца

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили красный в горошек клатч в виде сердца, в котором были спрятаны угощения, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На опубликованном видео Катюша замечает клатч, который висит на веревке в вольере, встает на задние лапы, обнюхивает спрятанное внутри лакомство и начинает разгрызать сумку. Из "валентинки" выпадают угощения: бамбук, морковка и листья. Панда подбирает их и съедает содержимое подарка. В конце Катюша полностью срывает клатч с веревки и достает оставшиеся листья.