Панде Катюше из Московского зоопарка подарили клатч в виде сердца

2026-02-16T11:45:00+03:00
хорошие новости
панда катюша
светлана акулова
московский зоопарк
общество
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили красный в горошек клатч в виде сердца, в котором были спрятаны угощения, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Получила Катюшка маленький подарочек. Миниатюрный клатч-валентинку с вкусняшками внутри, от известного Модного Дома в своей неповторимой фирменной цветовой гамме - красный с крупным белым горохом. Но, кажется мне, что Катюша
хотела бы клатч раз в пять десять побольше и доверху наполненный вкусняшками", - написала Акулова
в своем Telegram-канале
.
На опубликованном видео Катюша замечает клатч, который висит на веревке в вольере, встает на задние лапы, обнюхивает спрятанное внутри лакомство и начинает разгрызать сумку. Из "валентинки" выпадают угощения: бамбук, морковка и листья. Панда подбирает их и съедает содержимое подарка. В конце Катюша полностью срывает клатч с веревки и достает оставшиеся листья.