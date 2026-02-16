Рейтинг@Mail.ru
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили клатч в виде сердца
Хорошие новости
 
11:45 16.02.2026 (обновлено: 11:46 16.02.2026)
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили клатч в виде сердца
панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Панда Катюша, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили клатч в виде сердца

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили красный в горошек клатч в виде сердца, в котором были спрятаны угощения, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Получила Катюшка маленький подарочек. Миниатюрный клатч-валентинку с вкусняшками внутри, от известного Модного Дома в своей неповторимой фирменной цветовой гамме - красный с крупным белым горохом. Но, кажется мне, что Катюша хотела бы клатч раз в пять десять побольше и доверху наполненный вкусняшками", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео Катюша замечает клатч, который висит на веревке в вольере, встает на задние лапы, обнюхивает спрятанное внутри лакомство и начинает разгрызать сумку. Из "валентинки" выпадают угощения: бамбук, морковка и листья. Панда подбирает их и съедает содержимое подарка. В конце Катюша полностью срывает клатч с веревки и достает оставшиеся листья.
Морж Миша из Владивостока поздравляет с Днем влюбленных подругу Лору из Москвариума - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Морж Миша из Владивостока поздравил воздушным поцелуем подругу из Москвы
14 февраля, 15:20
 
Хорошие новостиПанда КатюшаСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
