Путин наградил гендиректора Единой лиги ВТБ орденом Дружбы
Баскетбол
 
16:20 16.02.2026
Путин наградил гендиректора Единой лиги ВТБ орденом Дружбы
Путин наградил гендиректора Единой лиги ВТБ орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы гендиректора Единой лиги ВТБ по баскетболу Илону Корстин, соответствующий указ размешен на сайте... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026
Путин наградил гендиректора Единой лиги ВТБ орденом Дружбы

Путин наградил гендиректора Единой лиги ВТБ Илону Корстин орденом Дружбы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы гендиректора Единой лиги ВТБ по баскетболу Илону Корстин, соответствующий указ размешен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Корстин Илону Кальювну - генерального директора автономной некоммерческой организации "Единая баскетбольная лига", город Москва", - говорится в документе.
Баскетболист Виталий Фридзон - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Фридзона, Милутинова, Паскуаля, Титоренко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ
15 февраля, 18:18
 
