Путин наградил гендиректора Единой лиги ВТБ орденом Дружбы
Путин наградил гендиректора Единой лиги ВТБ орденом Дружбы - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Путин наградил гендиректора Единой лиги ВТБ орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы гендиректора Единой лиги ВТБ по баскетболу Илону Корстин, соответствующий указ размешен на сайте... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T16:20:00+03:00
2026-02-16T16:20:00+03:00
2026-02-16T16:28:00+03:00
баскетбол
владимир путин
илона корстин
единая лига втб
спорт
вокруг спорта
владимир путин, илона корстин, единая лига втб, спорт, вокруг спорта
Баскетбол, Владимир Путин, Илона Корстин, Единая Лига ВТБ, Спорт, Вокруг спорта
