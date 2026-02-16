Орбан заявил о готовности предоставить площадку для саммита по Украине

"Всем известно, что если бы президентом США был Дональд Трамп, эта война не началась бы. И если бы он не был президентом сейчас, у нас не было бы шанса мирно завершить ее в обозримом будущем. Мы выражаем наше уважение и благодарность президенту США за его миротворческие усилия", - добавил он.