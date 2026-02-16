Орбан заявил о готовности предоставить площадку для саммита по Украине

БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для проведения саммита РФ и США по урегулированию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан также поблагодарил президента США Дональда Трампа за усилия по установлению мира на Украине.
"Всем известно, что если бы президентом США был Дональд Трамп, эта война не началась бы. И если бы он не был президентом сейчас, у нас не было бы шанса мирно завершить ее в обозримом будущем. Мы выражаем наше уважение и благодарность президенту США за его миротворческие усилия", - добавил он.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.