Орбан заявил о готовности предоставить площадку для саммита по Украине
14:02 16.02.2026 (обновлено: 14:56 16.02.2026)
Орбан заявил о готовности предоставить площадку для саммита по Украине
Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для проведения саммита РФ и США по урегулированию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
венгрия
украина
виктор орбан
сша
марко рубио
в мире
россия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. 16 февраля 2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. 16 февраля 2026
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для проведения саммита РФ и США по урегулированию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Конечно, Венгрия по-прежнему готова принять мирный саммит здесь, в Будапеште, если таковой состоится, и я подтвердил министру иностранных дел Рубио, что приглашение президенту Трампу приехать в Венгрию в силе", - сказал Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.
Орбан также поблагодарил президента США Дональда Трампа за усилия по установлению мира на Украине.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины, заявил Орбан
Вчера, 14:37
"Всем известно, что если бы президентом США был Дональд Трамп, эта война не началась бы. И если бы он не был президентом сейчас, у нас не было бы шанса мирно завершить ее в обозримом будущем. Мы выражаем наше уважение и благодарность президенту США за его миротворческие усилия", - добавил он.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Орбан заявил, что послушает венгров и не пустит Украину в ЕС
Вчера, 12:11
 
