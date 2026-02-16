https://ria.ru/20260216/olimpiada-2074817070.html
Ушедшему в лес на ОИ горнолыжнику понадобилась психологическая помощь
Ушедшему в лес на ОИ горнолыжнику понадобилась психологическая помощь - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Ушедшему в лес на ОИ горнолыжнику понадобилась психологическая помощь
Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт заявил, что ему понадобится психологическая помощь и восстановление после неудачи в финале олимпийских соревнований по... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
спорт
зимние олимпийские игры 2026
Ушедшему в лес на ОИ горнолыжнику понадобилась психологическая помощь
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт заявил, что ему понадобится психологическая помощь и восстановление после неудачи в финале олимпийских соревнований по слалому.
Макграт лидировал после первой попытки, которая прошла в условиях метели, и потерпел неудачу во второй. Норвежец выбросил палки, снял лыжи и ушел в лес, окружающий горнолыжную трассу. Он лег спиной на снег и пролежал несколько минут, пока к нему не подобрались фотографы. Победу в олимпийском слаломе одержал швейцарец Лоик Мейяр.
"Эмоции захлестнули меня. Я думал, что смогу побыть один, но меня нашли фотографы, так что времени наедине с собой не было. Это эмоции, которые проявляются физически. Понадобится время, чтобы оправиться от всего этого. Думаю, мне действительно нужна помощь. От людей, которых я люблю. С этим очень трудно справиться психологически. Было тяжело", - цитирует Макграта VG.
Макграту 25 лет. Он серебряный призер чемпионата мира 2025 года в слаломе.