Лердам получила более миллиона долларов за демонстрацию бюстгальтера на ОИ - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
20:13 16.02.2026
Лердам получила более миллиона долларов за демонстрацию бюстгальтера на ОИ
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам могла заработать более миллиона долларов за демонстрацию спортивного бюстгальтера на Олимпиаде, пишет Daily Mail со... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T20:13:00+03:00
2026-02-16T20:13:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
россия
пекин
италия
джейк пол
зимние олимпийские игры 2026
спорт, конькобежный спорт, россия, пекин, италия, джейк пол, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Россия, Пекин, Италия, Джейк Пол, Зимние Олимпийские игры 2026
Лердам получила более миллиона долларов за демонстрацию бюстгальтера на ОИ

Daily Mail: Лердам заработала более $1 млн за демонстрацию бюстгальтера на ОИ

© Соцсети спортсменкиЮтта Лердам
Ютта Лердам - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Соцсети спортсменки
Ютта Лердам. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Ютта Лердам могла заработать более миллиона долларов за демонстрацию спортивного бюстгальтера на Олимпиаде, пишет Daily Mail со ссылкой на мнение основательницы рекламной компании Branthlete Фредерик де Лат.
Лердам стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров.
Анорексия Липницкой и победа Шайдорова: почему Урманова забыли в России
Вчера, 18:40
Анорексия Липницкой и победа Шайдорова: почему Урманова забыли в России
Вчера, 18:40
После завоевания золотой медали невеста блогера Джейка Пола расстегнула гоночный костюм, чтобы продемонстрировать белое нижнее белье Nike. Фотография попала на страницы газет и сайтов по всему миру, а также была представлена 298 миллионам подписчиков Nike в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Что касается Nike, я подозреваю, что речь идет о сумме более миллиона", - сказала де Лат.
Лердам 27 лет. В 2022 году она завоевала серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.
Петросян появилась с Тутберидзе на тренировке на Олимпиаде
Вчера, 16:10
Петросян появилась с Тутберидзе на тренировке на Олимпиаде
Вчера, 16:10
 
СпортКонькобежный спортРоссияПекинИталияДжейк ПолЗимние Олимпийские игры 2026
 
