Лердам получила более миллиона долларов за демонстрацию бюстгальтера на ОИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Ютта Лердам могла заработать более миллиона долларов за демонстрацию спортивного бюстгальтера на Олимпиаде, пишет Daily Mail со ссылкой на мнение основательницы рекламной компании Branthlete Фредерик де Лат.
Лердам стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров.
После завоевания золотой медали невеста блогера Джейка Пола расстегнула гоночный костюм, чтобы продемонстрировать белое нижнее белье Nike. Фотография попала на страницы газет и сайтов по всему миру, а также была представлена 298 миллионам подписчиков Nike в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Что касается Nike, я подозреваю, что речь идет о сумме более миллиона", - сказала де Лат.
Лердам 27 лет. В 2022 году она завоевала серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.