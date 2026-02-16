Лердам получила более миллиона долларов за демонстрацию бюстгальтера на ОИ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Ютта Лердам могла заработать более миллиона долларов за демонстрацию спортивного бюстгальтера на Олимпиаде, пишет Daily Mail со ссылкой на мнение основательницы рекламной компании Branthlete Фредерик де Лат.

"Что касается Nike, я подозреваю, что речь идет о сумме более миллиона", - сказала де Лат.