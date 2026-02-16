Рейтинг@Mail.ru
России важно удерживать добычу нефти на текущем уровне, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 16.02.2026
15:29 16.02.2026
России важно удерживать добычу нефти на текущем уровне, заявили в Минэнерго
экономика
россия
арктика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
опек
россия
арктика
экономика, россия, арктика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, опек
Экономика, Россия, Арктика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, ОПЕК
России важно удерживать добычу нефти на текущем уровне, заявили в Минэнерго

Минэнерго: Россия должна удерживать добычу нефти на текущем уровне

Добыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. России важно удерживать добычу нефти на текущем уровне, увеличивать или снижать ее сейчас невыгодно, заявил директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Антон Рубцов.
"Мы видим, что в структуре нефтяного рынка основная ресурсная база нефти и газа как раз сосредоточена по потенциалу за группой ОПЕК+. И поэтому мы и ставим задачу по удержанию добычи", - сказал Рубцов в Госдуме на круглом столе фракции КПРФ "Законодательное регулирование и правоприменение в сфере недропользования".
"Для нас принципиально важно держать этот баланс. Если мы больше начнем добывать, цена мировая упадет, и неэффективно будем расходовать минерально-сырьевую базу. Меньше - соответственно, не обеспечим страну достаточными доходами бюджета", - добавил он.
Рубцов отметил, что сейчас в мире идет борьба за конкурентоспособность добычи ресурсов. И именно на нее нацелена и Энергостратегия РФ до 2050 года. В частности, ставится задача повышения процента извлечения нефти и газа на уже существующих месторождениях.
"Нам нужно повышать эффективность, использовать максимальные ресурсы уже в тех регионах добычи с... инфраструктурой, где живут люди, где будет максимальный социально-экономический эффект для наших регионов. Понимая при этом, что нельзя забывать вдолгую и про Арктику, и так далее, потому что это долгосрочная наша перспектива и стратегическое преимущество", - подчеркнул Рубцов.
Тем не менее одной из проблем является ухудшение минерально-сырьевой базы, отметил он. Недропользователи получают больше прирост по сложным запасам нефти и газа, разработка которых дороже.
"Это означает, что та рента, которая будет формироваться при прочих равных условиях, она снижается... Нам принципиально важно вести проработку экономических инструментов и законодательства по недропользованию таким образом, чтобы оптимальным образом собирать эту ресурсную ренту, чтобы иметь возможность максимизировать доходы от традиционных запасов и давать возможность развиваться так называемым трудноизвлекаемым запасам", - добавил Рубцов.
По его словам, если сейчас фокусироваться на развитии отечественных технологий, а это уже делается, то в долгосрочной перспективе в России будет конкурентоспособная добыча с максимальной экономической рентой - не просто за счет налогов, но и за счет снижения затрат.
Заголовок открываемого материала