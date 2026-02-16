России важно удерживать добычу нефти на текущем уровне, заявили в Минэнерго

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. России важно удерживать добычу нефти на текущем уровне, увеличивать или снижать ее сейчас невыгодно, заявил директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Антон Рубцов.

"Мы видим, что в структуре нефтяного рынка основная ресурсная база нефти и газа как раз сосредоточена по потенциалу за группой ОПЕК+ . И поэтому мы и ставим задачу по удержанию добычи", - сказал Рубцов в Госдуме на круглом столе фракции КПРФ "Законодательное регулирование и правоприменение в сфере недропользования".

"Для нас принципиально важно держать этот баланс. Если мы больше начнем добывать, цена мировая упадет, и неэффективно будем расходовать минерально-сырьевую базу. Меньше - соответственно, не обеспечим страну достаточными доходами бюджета", - добавил он.

Рубцов отметил, что сейчас в мире идет борьба за конкурентоспособность добычи ресурсов. И именно на нее нацелена и Энергостратегия РФ до 2050 года. В частности, ставится задача повышения процента извлечения нефти и газа на уже существующих месторождениях.

"Нам нужно повышать эффективность, использовать максимальные ресурсы уже в тех регионах добычи с... инфраструктурой, где живут люди, где будет максимальный социально-экономический эффект для наших регионов. Понимая при этом, что нельзя забывать вдолгую и про Арктику , и так далее, потому что это долгосрочная наша перспектива и стратегическое преимущество", - подчеркнул Рубцов.

Тем не менее одной из проблем является ухудшение минерально-сырьевой базы, отметил он. Недропользователи получают больше прирост по сложным запасам нефти и газа, разработка которых дороже.

"Это означает, что та рента, которая будет формироваться при прочих равных условиях, она снижается... Нам принципиально важно вести проработку экономических инструментов и законодательства по недропользованию таким образом, чтобы оптимальным образом собирать эту ресурсную ренту, чтобы иметь возможность максимизировать доходы от традиционных запасов и давать возможность развиваться так называемым трудноизвлекаемым запасам", - добавил Рубцов.