Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального* - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/navalnyy-2074663681.html
Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального*
Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального* - РИА Новости, 16.02.2026
Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального*
Россия решительно отвергает обвинения о якобы отравлении Алексея Навального* и считает их предвзятыми, ни на чем не основанными, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:44:00+03:00
2026-02-16T12:44:00+03:00
россия
дмитрий песков
мария захарова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
джеффри эпштейн
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260215/ssha-2074542161.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), джеффри эпштейн, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Джеффри Эпштейн, В мире
Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального*

Песков назвал обвинения в якобы отравлении Навального предвзятыми

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия решительно отвергает обвинения о якобы отравлении Алексея Навального* и считает их предвзятыми, ни на чем не основанными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, какая реакция у Кремля на новые заявления Запада о якобы отравлении Навального*.
"Очень негативная (реакция Кремля - ред.). Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем", - сказал Песков журналистам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые заявления из-за рубежа по поводу Навального*, заявила, что это попытка отвлечь общественное внимание от файлов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля 2024 года после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного тогда оторвался тромб. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту.
Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с Робертом Фицо в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
США не причастны к заявлениям о якобы отравлении Навального*, заявил Рубио
15 февраля, 18:09
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
 
РоссияДмитрий ПесковМария ЗахароваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Джеффри ЭпштейнВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала