Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального*

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия решительно отвергает обвинения о якобы отравлении Алексея Навального* и считает их предвзятыми, ни на чем не основанными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, какая реакция у Кремля на новые заявления Запада о якобы отравлении Навального*.
"Очень негативная (реакция Кремля - ред.). Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем", - сказал Песков журналистам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые заявления из-за рубежа по поводу Навального*, заявила, что это попытка отвлечь общественное внимание от файлов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля 2024 года после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного тогда оторвался тромб. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.